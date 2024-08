El pueblo guaraní se plantea exigir la devolución de $us 1.000 millones correspondientes al Fondo Indígena

"El Fondo Indígena no ha mejorado la calidad de vida de los guaraníes y de los indígenas de tierras bajas". Celso Padilla, miembro de la Asamblea del Pueblo Guaraní, lo dice con firmeza. Recuerda las luchas de 2005 para que los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) llegara, de algún modo, en las comunidades indígenas próximas a los pozos.

Una investigación periodística publicada por EL DEBER en colaboración con Connectas y Verdad con Tinta muestra el seguimiento a este fondo y el despilfarro de más de $us 1.000 millones en obras "que han servido más a los intereses del partido oficialista", recalca el autor Jesús Vargas Villena.

Padilla habló en A Primera Hora, programa emitido por EL DEBER Radio, y recordó la génesis del Fondo Indígena, posteriormente transformado en Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc). También exigió acciones concretas para la "recuperación de la deuda de $us 1.000 millones malversados" y que deben repercutir "en mejorar la calidad de vida de los indígenas guaraníes y de tierras bajas".

A partir de ahí, "los proyectos de ejecución para tierras bajas eran del 10% de los fondos y el 90% se destinaba al Pacto de Unidad", observa Padilla. Además, y cómo se demostró años después, un buen número de esos proyectos no eran reales. "Los interculturales presentaron 100 proyectos fantasmas. Solo presentaron el nombre del proyecto, sin perfiles, y se les desembolsaron solo con el nombre del proyecto", recuerda.

Es más, en su denuncia resalta que "los municipios masistas accedieron a los recursos de manera directa". Mientras que a otros proyectos no se les entregaba el dinero. Asegura que desde su trabajo como director del Fondo Regional en Santa Cruz (2017) y hasta ahora "no se entregaron recursos, no se aprobaron proyectos en Santa Cruz". Y concluye que "se han llevado los recursos".