¿Está dispuesto el Gobierno a abrogar las leyes incendiarias? La ministra Prada plantea otra vía

"No se debe pensar que la solución va a venir por la abrogación de las leyes. La situación no va a cambiar sustancialmente", advirtió de entrada. También reseña las acciones realizadas por el Ejecutivo para combatir los incendios forestales .

"Más allá de la abrogación, si no tomamos conciencia del daño ambiental, no va a cambiar", asegura. La autoridad cree que los cambios normativos, por sí solos, son insuficientes para frenar las quemas ilegales y reiteradas en Santa Cruz y Beni. Y reitera la idea: "Podemos tener legislaciones hermosas, pero si realmente no se toma conciencia sobre esto, nada va a cambiar", complementa.