La ausencia de Camacho en la reunión sobre el Censo fue orquestada por el Gobierno, denuncia su asesor

Frente a ese escenario, el funcionario anunció que la Comisión de Defensa del Censo se reunirá la mañana de este miércoles para asumir decisiones y Camacho estará presente. No descartan iniciar medidas de presión para que la postergación no llegue a concretarse, ya que, según Suárez, “el Gobierno no sabe actuar sin presión”.



“El Gobierno nacional no tiene la mínima intención de que el censo se lleve adelante y en 2024 van a salir con lo mismo. Esto ha venido ocurriendo por una incapacidad del Gobierno, de la mano con una falta de voluntad y una intencionalidad de perjudicar a Santa Cruz porque saben que es el departamento que crece de manera más rápida año a año en relación a los otros y esto debe verse reflejado en cuestión de recursos”, agregó.