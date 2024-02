"Metropolización sí, pero con cuidado del medioambiente", es el lema de la nueva secretaria de Desarrollo Sostenible

Suárez describe su nuevo cargo como "un desafío, un reto, pero comprometida con la pasión, la carrera ambiental". Asume la responsabilidad con una amplia experiencia en el sector público y privado, y "con un firme compromiso con la sostenibilidad".



La nueva secretaria identifica dos áreas prioritarias para su gestión: el fortalecimiento de la gestión ambiental y la mejora de la calidad hídrica. "Tenemos bastantes proyectos que no se han materializado", afirma, y se propone trabajar en conjunto con los diferentes actores para concretarlos.



Si bien no considera que el departamento esté en riesgo inmediato, Suárez advierte que "ya hay que tomar acciones". Entre las medidas que propone se encuentran la implementación de proyectos para la gestión del agua y la concientización de la ciudadanía sobre la importancia de su cuidado.



Suárez apuesta por un trabajo en equipo y la creación de alianzas públicas y privadas para lograr sus objetivos. "Sumémonos todos, estamos nosotros para avanzar en todos esos proyectos de manera que podamos efectivizarlo", sostiene.



Para la secretaria, la clave para una metropolización exitosa radica en el desarrollo sostenible. "Nosotros aportamos dentro de la metropolización con un desarrollo a través de proyectos en los diferentes factores, pero estos proyectos de manera sostenible, sustentable", explica.



Suárez asegura que existen estudios y proyectos para la metropolización que no se han ejecutado. "Lo que nosotros queremos es materializar esos proyectos", afirma, y se compromete a tomar decisiones responsables basadas en la evidencia científica.