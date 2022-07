Rector de la Uagrm: El Gobierno no tuvo la hidalguía de decir 'no hicimos nada' y convocó al CNA para postergar el Censo

"El Gobierno fue muy hábil; no tuvo la hidalguía para decir 'no hicimos nada', no sé si fue por negligencia de las autoridades o por un decisión política, y convocó al Consejo nacional de Autonomías (CNA) para que sean ellos los que soliciten la postergación del Censo", así lo manifestó Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), al expresar su rechazo a la postergación del Censo de Población y Vivienda para el 2024.



Cuéllar se enteró de la aprobación del DS 4760 sobre la postergación de la encuesta hasta el 2024 en una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio. Lamentó la decisión y aseguró que no hay un criterio técnico que justifique el diferimiento del Censo de Población y Vivienda para el 2024, es decir, el CNA no fundamentó motivos para cambiar de fecha.