Rodrigo Paz Pereira plantea bonos de carbono para descentralizar recursos a las regiones

La propuesta de los bonos de carbono busca redituar de manera creativa las "aproximadamente 52 millones de hectáreas de reservas forestales" de Bolivia. Paz Pereira estima que "con 20 millones de hectáreas en Bonos de Carbono hasta 2030, el Estado boliviano podría percibir entre $us 30.000 y $us 35.000 millones; de los cuales, Santa Cruz percibiría entre $us 750 mil y $us 1.000 millones por año”.