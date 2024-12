Santa Cruz lista para las elecciones judiciales: más de 1,9 millones de ciudadanos habilitados para votar

Este domingo se llevará a cabo una jornada democrática crucial en Bolivia, donde los ciudadanos elegirán a los representantes de los principales órganos judiciales del país. En el departamento de Santa Cruz, 1.991.124 ciudadanos están habilitados para votar en esta elección obligatoria. Solo las personas mayores de 70 están exentas de votar. El proceso contará con la participación de 52.746 jurados electorales seleccionados por sorteo, quienes estarán encargados de garantizar el correcto desarrollo del evento, informó este sábado la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), María Cristina Claros. Las mesas de sufragio abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde, salvo que haya votantes en fila, en cuyo caso permanecerán abiertas hasta que todos hayan emitido su voto. Los ciudadanos deben presentar su cédula de identidad original y vigente para poder sufragar. En Santa Cruz, debido a una resolución constitucional, no se elegirán representantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que la preselección de candidatos fue declarada desierta. Sin embargo, se votará para el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura (a nivel nacional) y el Tribunal Supremo de Justicia (a nivel departamental).

Detalles de la votación

Nacional: Incluye franjas para elegir magistrados al Tribunal Agroambiental (verde) y al Consejo de la Magistratura (celeste). Departamental: Incluye franjas diferenciadas para candidatas mujeres (naranja) y candidatos varones (gris) al Tribunal Supremo de Justicia. Es fundamental que el voto sea claro y preciso para que sea válido. Los votos no marcados serán considerados blancos, y aquellos con marcas ambiguas o múltiples en una misma franja serán nulos.

Sanciones y excepciones

El voto es obligatorio. Los ciudadanos que no participen serán multados con 500 bolivianos, y aquellos jurados que no asistan a cumplir su deber recibirán una sanción de 1.250 bolivianos. Además, el certificado de sufragio es un requisito indispensable para realizar trámites en instituciones públicas y financieras.



Para quienes no puedan votar debido a circunstancias excepcionales, el Tribunal Electoral Departamental otorgará certificados de impedimento. Las personas que se encuentren en tránsito podrán obtenerlo el mismo día de la votación, y aquellos con imprevistos como emergencias médicas podrán gestionarlo desde el lunes 16 de diciembre hasta el 14 de enero de 2025.