Abogado de Mérida: "Él está indignado y niega enfáticamente los hechos", sobre la denuncia por acoso sexual

Escucha esta nota aquí

Cristian Sánchez, el abogado de Ever Mérida, el asesor jurídico de la Alcaldía cruceña, llegó hasta el Ministerio Publico para presentar un apersonamiento y solicitar información para asumir la defensa sobre la denuncia de supuesto acoso sexual, al que señalan como autor a Mérida.

"Estamos dispuestos al requerimiento del Ministerio Público cuando nos convoquen. Pero el doctor está indignado por estas circunstancias y niega enfáticamente los hechos que están circulando en las redes sociales y medios de comunicación (la denuncia por acoso sexual). Como hombre de derecho él se va apersonar", declaró Sánchez.

Detalló que la denuncia que ha circulado es "artificial y falseada", y que, presuntamente, tiene el fin de defenestrar las investigaciones que está realizando la Policía y el Ministerio Público respecto a los hechos de corrupción de pasadas gestiones.

"Consideramos que se está generando una instrumentalización de la justicia para esos oscuros propósitos. Nosotros vamos a asumir la defensa, pero insistimos que esta circunstancia (por la denuncia) debe mantenerse en el fuero fiscal y policial, mas no así en los medios de comunicación, ni menos afectar las investigaciones del latrocinio que ha sufrido el municipio y sus ayudantes en las pasadas gestiones", afirmó.

Agregó que no especificarán el nombre (de la denunciante), "consideramos que debemos respetar el espacio de las personas", manifestó.

"El contexto es ese, es una denuncia que está enmarcada dentro de las intensiones de la familia Perovic Sosa (por la familia de la exalcaldesa Angélica), de defenestrar las investigaciones de la Policía y de la Fiscalía respecto a la corrupción de las gestiones pasadas", reiteró.



Sin embargo, aseguró que Mérida se encuentra actualmente cumpliendo sus funciones como asesor jurídico, no ha sido suspendido de sus funciones laborales, como ocurrió en anteriores casos cuando se denunció a un funcionario municipal por hechos de violencia contra la mujer.

"Él está plenamente abocado a sus labores como director jurídico del municipio, está en las diligencias, precisamente pendiente al esclarecimiento de los hechos de corrupción, cumpliendo normalmente sus funciones, pero también preocupado e indignado por esta denuncia falsa, fraudulenta, artificial y leonina", sostuvo.

Sobre la denuncia

C.A.D. denunció a mediados de enero que, supuestamente, Ever Mérida la acosaba aprovechando que ella se contactaba con él para cobrarle los 6.000 dólares que había pagado por un ítem de trabajo en el Gobierno Municipal, cupo que nunca le fue asignado.

La víctima relató a través de un video el calvario que vivió desde febrero de 2019, cuando no se concretó su ítem y exigió devolución, y fue derivada con el abogado Ever Mérida, quien terminó devolviéndole 2.200 dólares y 550 bolivianos en diferentes pagos.

En estas ocasiones cuando la mujer buscaba su reembolso, según la denunciante, el hombre empezó a hacerle propuestas sexuales, que ella rechazó. Los chats con dichas propuestas fueron adjuntados como pruebas por la víctima en la denuncia interpuesta en la Fiscalía.

"Él me empezó a devolver el dinero de a poco, pero el problema fue cuando empezó a tener más confianza. Al principio no lo noté porque se veía como una gentileza, creí que él sentía pena o lástima porque soy mamá soltera", contó la víctima.

Según el testimonio, Mérida empezó a realizarle más preguntas, pidió su número de celular y le enviaba mensajes a cualquier hora. "Me decía cosas desubicadas, los halagos se convirtieron en piropos y después en obscenidades. Me dijo que si me entregaba a él, me iba a dar la mitad de la deuda. Me hacía videollamadas, intentó manosearme, agarraba mis manos y quería besarme", denunció la mujer.

Asegura que éstas situaciones la llevaron a sentar la denuncia, exigiendo que Mérida no vuelva a acercarse a ella, ya que estaba pasando un momento crítico y temía por la seguridad de su hija.





Lea también Santa Cruz Víctima de acoso sexual cuenta el calvario que tuvo que vivir por acceder a un ítem de la Alcaldía "Me decía cosas desubicadas, los halagos se convirtieron en piropos y después en obscenidades. Intentó manosearme, agarraba mis manos y quería besarme", relató la mujer que presentó una denuncia contra el director jurídico de la Alcaldía cruceña

​