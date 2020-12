Advierten con tomar YPFB y SIN si no les devuelven hasta el 40% de aportes a las AFP

Escucha esta nota aquí

Aportantes de Santa Cruz agrupados en el Movimiento de Emergencia Nacional (MEN) reactivaron sus protestas pidiendo la devolución del 100% de sus aportes a las AFP.

Este jueves realizaron una vigilia en exteriores de la AFP Previsión BBVA, ubicada en el segundo anillo, y mañana continuarán con las medidas de presión en AFP Futuro de Bolivia. En La Paz están convocando, para el viernes, a una marcha para exigir la devolución de los aportes a las AFP.

"Vamos a tomar Impuestos Internos y YPFB si nos devuelven nuestros aportes, estamos saliendo nuevamente a las calles y vamos a hacer eso para que nos devuelvan nuestros aportes al 100%", dijo Yerko Orozco, vicepresidente del Movimiento de Emergencia Nacional.

También expresó que antes estaban enfocados en los diálogos, pero "lamentablemente el ministro de Economía se hace la burla de nosotros; nos dice que si somos un movimiento de emergencia nacional, que le acreditemos personería jurídica para tener una reunión con él". Antes el sector pedía la devolución del 10% de los aportes a las AFP para las personas con hasta 100 mil bolivianos de aporte; sin embargo, ahora piden que la devolución sea del 40%.

Señaló que en otros países se ha devuelto, por tercera vez, entre el 25% y el 20% de los aportes. "No puede ser que nosotros para activar la economía no mejoremos esa situación. Si no nos quieren devolver el 100%, por lo menos que lo hagan el 30 o el 40%, eso nos permitirá crear nuestros propios negocios y reactivar la economía del país", agregó.

Finalmente, Orozco hizo saber que en los próximos días se sumarán a las medidas los departamentos de Cochabamba y Tarija con bloqueos de carretera, toma de válvulas de gas de YPFB y marchas.