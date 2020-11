Alcaldía no aprobará mercado para ambulantes en franja de equipamiento

Escucha esta nota aquí

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, reiteró que no se aprobará un mercado en la franja de equipamiento, como piden los comerciantes ambulantes del Plan Tres Mil que han montado vigilia en el edificio municipal, porque no es compatible una infraestructura de abastecimiento con un espacio público.

"Esta ciudad se respeta, Santa Cruz se respeta. Eso se les ha explicado con toda la paciencia a este grupo de comerciantes, porque si están aquí hace una semana es porque no tienen necesidad de venta", expresó Sosa.

Dejó claro que la franja de equipamiento (que es la que piden los ambulantes construir un mercado) no es compatible con un centro de abastecimiento, no puede entrar en expropiación. "Ellos confunden que no es para meter mercado tras mercado; ellos que dicen ser 2.500, y luego aparecen otros 2.500, lamentablemente", sostuvo Sosa.







Un área de equipamiento es para hacer parques protegidos, áreas deportivas, salud y educación y no para construir mercados uno al lado del otro, solo para darle gusto a un grupo que decidió solicitarlo.

"Les he mostrado hace dos días el mercado Turere y son puestos gratuitos para darles una oportunidad de trabajo y quieren que vulneremos derechos constitucionales y expropiemos a privados, no se construye una ciudad así, aquí se va a respetar la ciudad y el espacio público y, lo más importante, la planificación de la gran Santa Cruz que va rumbo a hacer no solo la economía del país, sino una gran ciudad latinoamericana", puntualizó la alcaldesa.

Tampoco permitirá, que se vulnere la integridad de ningún trabajador municipal, por lo que ha llevado a cabo una denuncia penal.









