Alejandra Durán: Humaniza grandes marcas del país

“Partimos del punto que la marca hoy en día es mucho más intangible que tangible. La marca es todo lo que nosotros pensamos, decimos y sentimos sobre una empresa y estas tres palancas se encuentran en el territorio de los intangibles y es desde allí que se construye el imaginario colectivo a favor de una marca, generando así la percepción y de allí surge la acción”, así arranca la ingeniera comercial y empresaria María Alejandra Durán Ortiz, hablando del emprendimiento que lidera desde hace cuatro años. Después de 15 años de trabajo en el mundo corporativo en importantes multinacionales y empresas nacionales de diferentes rubros (industria, servicios y medios de comunicación), Alejandra sintió que era momento de volcar toda esa experiencia adquirida en el área de Marketing y Relaciones Públicas y decidió crear Big Brands, desde donde aporta en la humanización de las grandes marcas del país.

¿Qué no es Big Brands?

No es una agencia de publicidad, ni una agencia de comunicación, ni una agencia de redes sociales, tampoco es una agencia de eventos, ni una agencia de RRPP, ni nada de lo ya conocido en nuestro medio. Es el aliado estratégico natural para los gerentes de Marketing y de los CEO’s, aportando con una mirada externa del negocio, fresca y objetiva que está respaldada por el conocimiento del mercado nacional y del fuerte networking desarrollado a lo largo de casi dos décadas de trabajo.

¿Qué hace Big Brands?

Es un nuevo eslabón en la cadena de construcción de marcas, es una consultora de innovación enfocada en la “gestión estratégica de intangibles”. En su enfoque de intangibles, trabaja con los conectores relacionales y emocionales de las marcas, entendiendo que es sobre estos pilares que una marca se puede llegar a sentir diferente a otra y así destacarse en su liderazgo.

Hablemos de los intangibles en las empresas.

En Big Brands, innovamos con la visión estratégica de los intangibles y dado que este es un servicio que se da con muy altos estándares de personalización y calidad, mi empresa nace con un formato de Estudio Boutique, para apoyar en la evolución y desarrollo de las grandes marcas bolivianas. Al hablar de grandes marcas, no me refiero a las empresas que tienen más activos y más facturación, sino a las que tienen líderes con alta calidad humana, con propósitos claros que están alineados al propósito de la compañía. Hace unos años la economía parecía algo tangible, algo que se podía tocar y medir y lo veíamos reflejado en los estados de resultados de las empresas. Invertían en bienes raíces, en maquinaria, materias primas, en flota de vehículos, hardware, etc. Sin embargo, a principio de este siglo las empresas empezaron a prestar más atención al territorio de los intangibles (credibilidad, imagen, respeto, admiración, prestigio, reputación, educación, propiedad intelectual, patentes y marcas entre otros), variables que no eran medibles, pero que generan la diferencia total en la gestión de una empresa exitosa.

¿Qué es Thinking Heads?

Motivados por ese deseo de aportar en la evolución del mindset del empresariado nacional, Big Brands, cruzó fronteras y obtuvo la representación para nuestro país de Thinking Heads, la marca europea que concentra a las mentes más pensantes del mundo, que ahora estarán al alcance de marcas y organizaciones bolivianas. Nace en Madrid hace 17 años, como la agencia de los conferencistas más influyentes del mundo.

¿La pandemia obliga a cambiar de estrategias empresariales?

Es importante partir del entendimiento que un mundo nuevo necesita mapas nuevos. No podemos liderar empresas para el siglo XXI con líderes cuya mentalidad todavía está en el siglo XX. El cambio más importante que trae este momento histórico es que nos obliga a evolucionar en la mentalidad empresarial.

¿Cómo se puede medir los intangibles?

Thinking Heads es pionera a nivel global en desarrollar una metodología propia para la medición de intangibles, ha diseñado el modelo de medición. Así ha logrado demostrar el alto impacto que tienen en los resultados y crecimiento de los negocios, que hacen una buena gestión de sus activos más valiosos, los intangibles.

¿Cómo acceder a las conferencias de Thinking Heads?

Las empresas o instituciones interesadas en contar con la participación de estos líderes del pensamiento global pueden contactarnos al 710-94876, para que les podamos compartir opciones de perfiles de acuerdo a los temas de interés que requieran y en función a ello planificar la participación en los eventos digitales.

Una vez superemos la coyuntura de la pandemia podremos volver a retomar las participaciones presenciales, en las que los conferencistas se pueden desplazar desde el lugar donde se encuentren hasta nuestro país, generando así experiencias maravillosas y de muy alto impacto en la vida de los públicos que reciben estas conferencias motivacionales, inspiradoras y de mucho conocimiento y experiencia compartida.