Anuncian controles en el porte del carnet de vacunación anticovid desde el 1 de enero

“Desde el 1 de enero, la vacuna va a ser controlada. Toda la población mayor de 18 años debe portar su certificado de vacunación o su carnet de vacunación, de acuerdo a los dos decretos que han autorizado a nivel nacional”, informó Alejandra Hidalgo, viceministra de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud.



La autoridad explicó que los controles se harán tanto en lugares privados como en públicos. “Si yo voy a la iglesia, allá habrá una persona que me pida el certificado de vacunación, si viajo en transporte aéreo, terrestre, fluvial, igual es obligatoria la presentación de este certificado”.



En el caso de las personas que no deseen ser vacunadas, la autoridad señaló que se respetará este derecho, pero esta deberá presentar su certificado de prueba PCR negativa, 48 horas antes de la actividad que realizará, esto es para demostrar que no contrajo la enfermedad y no puede contagiar al resto de la población inmunizada.



A esto añadió que no serán válidas las pruebas de antígeno nasal para poder ingresar transitar por bancos, oficinas, realizar viajes, entre otros.

Y en el caso de la administración pública, el servidor público que no desee vacunarse deberá presentar su prueba PCR cada semana.

“En siguientes días, de toda la información que se ha generado a la fecha con la Agetic y el Ministerio de Salud, vamos a lanzar un programa: una aplicación para que en el celular puedan tener el certificado inmediatamente. En caso de que persona no pueda manejar muy bien el tema tecnológico pues hace la impresión de su certificado a través de la página del Ministerio de Salud y este código QR va a ser identificado a través de los programas. Esto va ser lanzado en los siguientes días a través del Ministerio de Salud”.



“El carnet de vacunación está habilitado ya para todas las personas que se han vacunado, este tiene un codigo QR que hoy día tiene una firma digital. Tiene toda la protección a nivel internacional en aspectos de seguridad”, señaló.