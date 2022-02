Caso locutora: "Quiero que la gente deje de apuntarme y decirme que soy un asesino sin saber la verdad, estoy presto para todo, no he escapado"

Escucha esta nota aquí

Jaime Carlos Vargas Siles, de 29 años, era la pareja con la que convivía Diana Porcel, una joven de 23 años que fue encontrada sin vida en su domicilio el pasado 5 de febrero. El hecho en primera instancia se cerró como suicidio, pero la decisión fue revocada por el Fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, para que se investigue como posible feminicidio.

El cambio de curso de las investigaciones dio mayor tranquilidad a la familia de la locutora, pero afectó a la de Carlos, quien indica que espera que pronto concluyan las investigaciones para que se esclarezca el caso.

"Quiero que la gente deje de apuntarme, de decirme que soy un asesino sin saber la verdad, estoy presto para todo, no he escapado y tampoco lo voy a hacer", manifestó Carlos.

Alegó por su inocencia y expresa que confía en la justicia, ya que "con todas las pruebas que colecten podrá salir todo a la luz".

"El que nada debe, nada teme y vuelvo a decir, el mejor abogado es Dios, él vio todo y por eso estoy tranquilo porque no hice nada. Estoy dando la cara una vez más para decirle a la población cruceña que no me he escapado del país, doy la cara porque soy inocente", reitera.

Agrega que él es la persona que está más dolida porque la gente lo acusa por el asesinato de la joven locutora y también porque su familia está siendo afectada al ver que lo sindican por el hecho.

"No solo lastiman a una persona, sino a una familia entera y a mi hija. Es algo doloroso que le digan a tu familia que tu hijo es autor de feminicidio sin saber la verdad. Yo quiero pedir a las autoridades y a la justicia que hagan el trabajo transparente, que salga todo a la luz, que se esclarezca todo", expresa.

Y es que Carlos aprovechó para hablar con los medios de comunicación luego de que una comisión de fiscales y policías realizaran una inspección en el domicilio donde vivían, colectaron evidencias a fin de tipificar el hecho.

"Quiero que salga todo a la luz porque me siguen dañando sicológicamente. Yo no estoy solo, tengo familiares y amigos que me están apoyando, y yo voy a estar hasta lo último demostrando mi inocencia. Están las pruebas suficientes que demuestran que yo no fui la persona que le quitó la vida a mi mujer, era la persona a la que amé siempre", dijo.

Señala que la población y su entorno conocía a una Diana alegre, divertida pero no la que estaba triste y sufría de depresión. "Hay muchas cosas que la población no sabe, la población ve solo a un asesino, no quiere ver más allá que fue lo que pasó. Dicen que el asesino es Carlos, ni siquiera me conocen", acotó.

Agregó que el tema de la depresión es una enfermedad grave que afectó a Diana, y cuenta que, como su pareja siempre trató de animarla y apoyarla para sacarla de ese cuadro depresivo, pero que desafortunadamente señala que su joven pareja se quitó la vida cuando estaba sola.

"Me siento mal porque me siguen acusando por algo que no hice, por algo que ni siquiera se me pasa por la cabeza hacer. Creo que la verdad está en las manos de las autoridades y pido que todo se haga con transparencia y todo salga a la luz", finaliza.

En tanto, familiares y amigos de Diana Porcel, protestaron en las afueras de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) exigiendo celeridad y justicia para la locutora, quienes aseguran que la joven no se quitó la vida, sino que su pareja, fue quien la asesinó.

Por otra parte, el fiscal asignado al caso, Windsor Ortiz, señaló que se colectó algunos elementos como un cinturón con el que presuntamente se ahorcó Diana, y otros elementos encontrados en el domicilio.

"Se hizo un registro minucioso en el lugar de los hechos a objeto de colectar todos los indicios suficientes para llegar a la verdad histórica de los hechos. Se recolectó un cinturón, muestras biológicas y otros líquidos a objeto de hacer las pericias toxicológicas, químicas, biológicas y genéticas", precisó.

Adelantó que esta semana se realizará la necropsia, para ello solicitaron al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) una junta de médicos forenses para realizar el procedimiento, donde buscan recabar elementos para establecer causa y data de muerte, y con todos los componentes científicos establecer si se trató de un feminicidio.

"El caso se abrió por feminicidio y se va recabar los elementos de manera objetiva para emitir un requerimiento conclusivo, queremos recabar pruebas para sustentar y respaldar si sufrió una muerte violenta", dijo.