Choquehuanca izó la wiphala en actos protocolares por Santa Cruz, pero solo duró minutos en el mástil

En los actos conmemorativos de los 211 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, el presidente en ejercicio de Bolivia, David Choquehuanca, izó la wiphala junto a la tricolor nacional, mientras se entonaba el Himno Nacional, hecho que causó furor en la gente que se dio cita en la plaza principal 24 de Septiembre. Los asistentes exigieron al Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho que izara la bandera del Patujú.

"Bajen la wiphala, esa bandera no nos representa", eran los gritos que se escuchaban luego de que terminara el Himno Nacional, ovaciones que se encendieron cada vez más y le alcanzaron la bandera blanca del Patujú para que Camacho elevara el símbolo junto a la Rojo, Amarillo y Verde, que había izado en un principio.

En los cuatro mástiles de la Plaza se izaron dos banderas tricolor y dos cruceñas, además de Choquehuanca y Camacho, estuvieron en el acto el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera.

Luego de que el Gobernador incluyera la bandera del Patujú a los otros Símbolos Patrios, la gente aplaudió el accionar.

Una vez izadas las seis banderas, el maestro de ceremonia continuó con el protocolo, dando paso a las entregas florales; sin embargo, durante este acto la gente no dejó de reclamar que se retire la whipala. Pero no sucedió nada hasta después de que las autoridades ingresaran a la Catedral para el tedeum, y la gente enardecida que permanecía en la plaza decidió retirar la bandera de la wiphala.



El alcalde Jhonny Fernández se dirigió a los cruceños pidiendo integridad y respeto, pero no se refirió sobre el incidente con la iza de las banderas, a pesar que él observaba a Choquehuanca cuando elevaba la wiphala ya que las cámaras de los medios de prensa tomaron mayor protagonismo al Presidente en ejercicio.



“Estamos en una celebración muy importante para los cruceños, es importante que hoy reafirmemos nuestro compromiso con aquellos que nos dieron la libertad, con aquellos hombres y mujeres que lograron que esta Patria tenga una Santa Cruz tan bella como hoy la disfrutamos”, declaró Jhonny Fernández cuando hizo uso de la palabra.



Por su parte, el Gobernador invitó a las autoridades a siempre darse la mano de apoyo para salir adelante como departamento, extendiendo su discurso hasta dar por concluido el acto sin ceder a palabra al Presidente en ejercicio.



La gente aglomerada que no dejaba de vitorear su apoyo tanto a los oficialistas como opositores, terminó en agresiones además de arrancar la bandera wiphala de la Plaza que izó Choquehuanca.



“Ellos (por el Gobierno) rompieron el protocolo porque a nosotros nos pidieron izar la wiphala y le dijimos que no, a nosotros nos dijeron que sus ministros iban a ir en primera fila, y le dijimos que no. Han venido a querer imponer su bandera (por la wiphala) y el pueblo lo ha sacado (…) respaldamos a nuestros indígenas que son atropellados y a su bandera que representa es el Patujú, es nuestra obligación como cruceños hacer respetar a nuestros indígenas”, remarcó Camacho.







