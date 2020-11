Clínica Galénica abre nueva y confortable infraestructura

Escucha esta nota aquí

La clínica Galénica inaugura nuevas y confortables instalaciones para brindar atención integral a la población. Desde consultas ambulatorias de todas las especialidades médicas, terapia intensiva y quirófano, hasta estudios

de diagnóstico e imágenes con la incorporación de un plantel de profesionales con un alto nivel científico para garantizar la calidad y calidez. Está ubicada en una zona estratégica, avenida La Salle, entre 2do y 3er anillo, calle Jaime Mendoza

N.°41, frente a Equipetrol.

Se caracteriza por una gran calidad humana y técnica con la atención personalizada de los profesionales médicos, ya que los galenos que brindan

la asistencia sanitaria, son socios de la institución, lo que significa que pondrán su

mayor esfuerzo e interés para que el paciente tenga una satisfacción alta en su experiencia con la clínica Galénica.

Este centro asistencial médico privado cuenta con un plan de salud completo, enfocado en salud preventiva y en las enfermedades prevalentes a cargo de los

especialistas que están presentes las 24 horas del día. El objetivo es brindar asistencia de emergencia, consulta ambulatoria o estudios de diagnóstico durante todo el día, situación que no ocurre en otras clínicas privadas, manifestó

el doctor Cristóbal Durán Cabrera, socio y director médico de la institución.

La C l í n i c a Galénica ha construido sus nuevos ambientes bajo el concepto de

diseño basado en la experiencia, orientado a maximizar la seguridad, la confianza y dar confort al paciente. Es por ello que sus quirófanos, la unidad de cuidados

intensivos, las salas de recuperación, el laboratorio e internación están hechas bajo el concepto de innovación.

Con una inversión de $us 4 millones y pocos socios propietarios, facilita el manejo

administrativo de este moderno centro al servicio de la población.