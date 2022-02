Constitucionalista: "A pesar de que el comisionado emita un buen informe, la pregunta es si el Gobierno cumplirá"

Escucha esta nota aquí

La visita del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García Sayán, deja entrever la preocupación de abogados y opositores sobre el informe que emita luego de su visita al país. Se espera que cumpla con la recopilación de información y que se pueda dar a conocer cómo se encuentra la justicia en Bolivia, que carece de independencia y transparencia.

Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, la presencia del relator puede llevar a dos caminos, uno que emita un informe objetivo sobre la independencia judicial y adopte medidas para superar la crisis, o en el peor de los casos avalar la situación actual, que para él, sería un camino para que Bolivia se convierta en una segunda Nicaragua.

"Esperemos que Diego García Sayán recoja objetivamente esta información, procese y emita un informe que refleje la verdadera situación y el verdadero estado en el que se encuentra la independencia judicial, emita recomendaciones al Estado boliviano para que adopte medidas pendientes a superar esa carencia de independencia judicial, y eso contribuyan a mejorar la justicia", manifestó.

Rivera agrega que la actuación del relator especial, espera que se refleje la situación "inocultable" de la carencia absoluta de independencia judicial, la intromisión del poder político al órgano judicial, las persecuciones judiciales a jueces que no responden a los mandatos del poder político, las destituciones masivas y arbitrarias de jueces que no se alinean al esquema gubernamental, el manejo arbitrario de régimen penitenciario y la falta de estabilidad, entre otros.

"Todo esto son muestras elocuentes de la carencia absoluta y de independencia y alta injerencia e intromisión del poder político. Si es objetivo, presentará bases para encarar el proceso de transformación de la justicia que nos compete a los bolivianos", expresó.

Asegura que el primer día de la llegada del relator, Rivera se reunió con el comisionado, donde le advirtió que si el informe que realice no plasma la realidad boliviana, le causará un daño a Bolivia. "Le dije personalmente, Bolivia se va a encaminar a una 'Nicaragua dos', y eso será muy lamentable para la democracia y el estado constitucional de Bolivia. Por lo tanto, esperemos que el relator actúe con absoluta objetividad. Tengo mucha esperanza de que así sea", dijo.

Sin embargo, duda de que el Gobierno nacional cumpla con las recomendaciones que emita el relator, en caso de que no sea un informe como pretenden las autoridades nacionales. "Si son decisiones que no le convienen al Gobierno, empiezan a inventar de que no es vinculante, que es una mera recomendación, eso hizo con la opinión consultiva de la Corte interamericana", apuntó.

Por otra parte, explicó que el relator es el encargado de la protección del resguardo de las garantías de la independencia judicial, y no el encargado de la protección del resguardo de los derechos humanos, por lo que considera que la solicitud de la expresidenta Jeanine Áñez, para reunirse con el comisionado -encuentro que no se llevó a cabo- debió ser bien procesado.

Hija de Jeanine Áñez se reunirá con el relator de la ONU

En tanto, esta mañana, Carolina Áñez, la hija de la expresidente, publicó en su cuenta de Twitter que tendría audiencia con el relator de la ONU.

"Hoy tengo audiencia con Relator de @ONU_es, Diego García Sayán. Son 17 injerencias del gobierno masista en la justicia, descritas por mi madre y expresidenta @JeanineAnez, y daré mi testimonio sobre la tortura, el acoso y la persecución de la que somos víctimas", tuiteó.

Al respecto, el abogado constitucionalista espera que la hija de la expresidente entregue la documentación y las pruebas que demuestren el real deterioro de la independencia judicial de Bolivia.

"Me acaban de decir que recibirá a la hija de la expresidenta. Ojalá así lo haga, porque presumo que la hija tendrá información documentada para demostrar en concreto que el órgano judicial, los jueces y el Ministerio Público actúan con absoluta carencia de independencia judicial, cumpliendo mandatos emitidos desde el órgano ejecutivo", denunció.

Considera que la situación de Áñez es una de las muestras más evidentes de cómo se ha deteriorado la independencia judicial en Bolivia y refleja el deterioro al extremo del sistema judicial.

"Ayer mismo el juez ordenó que (Áñez) se interne en una clínica, porque su derecho (a la vida) es parte de lo regulado por la ley y es parte de dos derechos de las personas privadas de libertad que está expresamente reconocido por la Constitución, pero las autoridades del Ejecutivo no han dado cumplimiento a la orden, lo que demuestra la carencia absoluta de la independencia judicial", manifestó.