Creemos insiste en que es hora del modelo Federal

Por Marco A. Curi Melgar

Se abrió el debate. Para la agrupación Creemos las autonomías departamentales son insuficientes para Bolivia y respalda la posición de su líder, el gobernador Luis Fernando Camacho, para socializar el federalismo en el país, mientras que el senador Erick Morón aseguró que es hora de un nuevo modelo de Estado.

“Ese nuevo modelo de país es la profundización total de la descentralización, esa es la propuesta federalista, que es la antítesis del MAS. Un gobierno federal beneficiará a los nueve departamentos con una economía solidaria”, detalló el legislador opositor en contacto con los medios.

Morón preguntó si los nueve departamentos del país se sienten conformes con el actual modo centralista de redistribución de los recursos económicos.

Señaló que el sistema federal permitirá a los bolivianos no solamente producir, sino también decidir sobre su capacidad de producción.

“¿Acaso Beni no quiere pasar de producir a decidir sobre su ganadería, dónde se va a exportar y a qué precios?, ¿Acaso Tarija no está cansada de producir hidrocarburos y no decidir su utilización?, ¿Acaso Potosí no está cansada de producir y no decidir sobre su litio?", cuestionó el senador Morón.

Casa Federal

El sábado 28, Camacho inauguró en Trinidad la ‘Casa Federal’, como parte de la socialización del federalismo en el territorio nacional, aunque la actividad fue criticada por el alcalde de la capital beniana, Cristhian Cámara, quien calificó el hecho de injerencia y conflictivo.

Camacho dijo que ese lugar brindará la información necesaria sobre el federalismo y él seguirá visitando otros departamentos, como ya lo hizo el 1º de diciembre del 2021cuando llegó a Tarija para socializar el proyecto federal, sin embargo, tuvo que retornar porque afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) bloquearon el aeropuerto de la capital chapaca.

