Cuatro consejos para lucirse en una cena formal

Escucha esta nota aquí

Hay muchos motivos por los cuales se puede organizar o asistir a una cena. Ya sea en una casa o en un restaurante, con amigos, familiares o colegas, los buenos modales nunca pasarán de moda. Por tal motivo, compartimos algunos consejos para lucirse en una velada especial.

SERVILLETAS

La servilleta debe desdoblarse solo después de que el anfitrión lo haga, esto indica que la comida está por empezar. Debe permanecer en el regazo durante la comida, y solo se levanta para limpiarse la boca o si la persona se pone de pie. De ser así, la regla manda a dejarla en la silla. La cena termina cuando el anfitrión coloca la suya sobre la mesa. Tras eso, los invitados pueden ubicarla, doblada, al lado derecho del plato.

PARA ORDENAR

Si la cena es en un restaurante y hay mujeres en la mesa, por cortesía, ellas son las primeras en ordenar. Después pueden hacerlo los hombres.

EL ARREGLO DE LA MESA

Los vasos, tazas, cuchillos, cucharas y tenedores se ponen siempre a la derecha. El pan y el plato de la mantequilla, cuchillo de mantequilla, plato de ensalada, servilletas y cubiertos de postre, deben colocarse del lado izquierdo del plato principal.

AL TERMINAR LA COMIDA

Cuando se termina la comida, no alejar el plato, la manera más educada para indicar que se acabó es colocar el tenedor y el cuchillo en diagonal sobre este. Finalmente, recordar comer despacio, no hablar mientras se mastica y no interrumpir a otra persona cuando está hablando. Es importante mencionar que más que reglas de protocolo, son normas básicas de convivencia y cortesía.