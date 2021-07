Declara dueño de night club; Fiscalía ve contradicciones y su defensa asegura que logró libertad irrestricta

Escucha esta nota aquí

El propietario del Night Club, Luxos Vip Level Club, que hace dos semanas está precintado, prestó su declaración ante la Fiscalía de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), respecto a la denuncia en su contra de una joven paraguaya por ultraje físico, pero quedó en libertad y la Fiscalía considera que existen contradicciones, por lo que la investigación seguirá adelante.



La decisión causó malestar en la defensa de la extranjera, a través de la abogada Jessica Echeverría, que calificó la decisión como el camino abierto a la impunidad y un desamparo a la víctima. Mientras tanto, la defensa del imputado, a través de la abogada, Verónica Méndez, afirmó que su defendido nada tiene que ver con el delito, que no es abusador de mujeres, que jamás golpeó a nadie y que por esa razón la Fiscalía le otorgó libertad irrestricta.

El dueño del local acudió a las instalaciones de la Felcv junto a dos de sus abogados, mientras que la víctima, la joven paraguaya, también lo hizo con su defensora Jessica Echeverría.

La fiscal coordinadora de la Unidad de Víctimas Especiales, Giovana Castro, instaló la audiencia de declaración. Al final consideró que existen contradicciones y que la investigación apenas inicia, por lo que no procedía la orden de aprehensión. Refirió que la paraguaya tiene en su denuncia que fue objeto de violencia y sufrió de intento de ahorcamiento por parte de su expareja, el dueño del club. Sin embargo, el certificado forense emitido el 28 de mayo establece que no tenía lesiones y asegura que ya pasó mucho tiempo por lo que no existían señales de abuso.

Asimismo, Castro refirió que el dueño del local presentó al menos cinco testigos y que los elementos son insuficientes aún para ordenar la detención. Sin embargo, la fiscal en la audiencia ratificó que se otorgó medidas de protección a la denunciante y que seguirá siendo escuchada porque la investigación sigue su curso.

Impunidad y protección

La abogada Jessica Echeverría, que ingresó a la declaración, dijo que desde un inicio fue notorio la parcialidad de la Fiscalía hacia el dueño del club. “Desde el inicio ya presentíamos la decisión fiscal. Mi clienta ya fue agredida tres veces, y nadie hizo nada. La semana pasada en la misma puerta de la Fiscalía fue agredida por el hombre. Tiene 5 días de impedimento y nadie hace nada. El hombre está acusado de trata y tráfico desde 2020, ya tiene varios casos y todo lo va tapando con fiscales y varias autoridades. El único que escuchó es el jefe de la Felcv, coronel José María Velasco”, dijo.

La abogada Echeverría abandonó la declaración al inicio, tras un altercado con el abogado del dueño del night club. “Mientras escuchaba declarar a esta persona yo me respondía a mí misma por qué hay tantos feminicidios en Bolivia? Si existen tantos es porque las instituciones no escuchan a las víctimas, y porque les dan total impunidad a los agresores para que golpeen, denigren y amedrenten a las víctimas", se lamentó.

La abogada Echeverría agregó que "en este país las medidas de protección no funcionan, los agresores siguen agrediendo. Es preocupante que delincuentes que se dedican a la trata de mujeres, con fines de comercio sexual y proxenetismo, sigan campeándose con impunidad. A mi clienta la golpearon en la puerta de la Fiscalía y no pasa nada, la denigran difundiendo sus fotos íntimas como si ella estaría ofreciendo servicios sexuales y nadie hace nada”. También manifestó que el propietario del local hace lo mismo con muchas, "les quita sus documentos y les obligan a abrir NIT, las amenaza. Estamos ante una red que no podemos develar, tiene protección de todos lados, las víctimas sufren un calvario y no paran los feminicidios”, dijo la jurista.

Esperan que yo aparezca muerta

La joven paraguaya, ex pareja del dueño del local, afirmó que durante la audiencia su abogada fue agredida verbalmente por el otro abogado del denunciado. Dijo que hasta el momento no tiene medidas de protección, que ya su madre recibió amenazas en el Paraguay y que cada vez siente más temor por su vida. “No tengo medidas de protección, tengo miedo, ya me agredió, no sé que está esperando la Fiscalía, que yo aparezca muerta".

Por enriquecimiento ilícito

El dueño del Night Club también resiste a una investigación por delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado que sigue en su contra la Fiscalía Anticorrupción y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según la Fiscalía, la investigación se inició en su contra al detectarse movimientos económicos sospechosos que estarían vinculados al pago de impuestos mediante la conformación de empresas a nombre de terceras personas. Por esa situación la Fiscalía y la Felcc, el 8 de julio, durante un operativo intervino el Night Club Luxos Vip Level del segundo anillo y procedió al precintado. El propietario tendrá que declarar hoy en la Fiscalía.