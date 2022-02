Declaran en reserva el caso de la locutora; mientras que el novio y su abogado esperan el informe oficial de la necropsia

Escucha esta nota aquí

Son 18 días los que han transcurrido desde que la joven locutora, Diana Porcel, fue hallada sin vida en su domicilio, caso que aún continúa en proceso de investigación y ya fue declarado en reserva por lo complejo y delicado, según dio a conocer la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

El caso, que en primera instancia se cerró como un hecho de suicidio, fue reabierto por el Ministerio Público para que se investigue por posible feminicidio, situación que llevó a realizar nuevas pericias tanto oculares como científicas, e incluso se tuvo que hacer una necropsia al cuerpo de Diana Porcel.

Luego de las declaraciones del abogado de la familia de Porcel, quien aseguró que la necropsia habría corroborado que la locutora tuvo una muerte violenta, Carlos Vargas, la pareja de esta, salió ante los medios a pedir que no se emitan juicios sin antes tener los resultados oficiales de la comisión que investiga el caso.

"Yo no voy a huir, soy inocente. Hay pruebas que demuestran que yo estuve trabajando y en los lugares donde estuve deben haber cámaras. Soy inocente", recalcó todo el tiempo Vargas.

Su abogado, Gomer Padilla, indicó que hasta la noche del martes, la comisión de fiscales no había presentado el informe de la necropsia, por lo que pide que no se caiga en irresponsabilidades con información que aún no se ha emitido.

"Hasta horas de la noche (martes) no tomamos conocimiento que existiera el protocolo de necropsia, nos apersonaremos a la Fiscalía para ver si presentaron su dictamen, están dentro de su plazo, somos respetuosos del trabajo. También escuchamos al abogado de la familia de Diana, estaban realizando algunas conjeturas e injerencias fuera de lugar", manifestó.

Señaló que no pueden dar un criterio adelantado, y no se puede exigir justicia condenando a una persona inocente, refiriéndose a Carlos. "Si bien hay un infortunio en la muerte de Diana, ¿será que se resuelve condenando a una persona inocente? Eso no es buscar justicia", cuestionó.

Por otra parte, indicó que esperan que el Ministerio cite a Carlos, pero adelantarán una presentación espontánea para ponerse a disposición de las autoridades.

"Hay un suicidio, hay evidencias e indicios, pero si se quiere una investigación abierta por feminicidio, está bien. Nos abrimos a la investigación, pero con pruebas materiales y concretas, no con conjeturas", recalcó.

Carlos, quien llevaba más de cuatro años de noviazgo, los dos últimos viviendo con Diana, recalca que él conocía los momentos alegres y tristes de su pareja, y que jamás pensó en quitarle la vida, por lo que se declara inocente.

"Sigo dando la cara, soy inocente, quiero que la gente se dé cuenta de que soy inocente, quiero que se demuestre todo. Nosotros estamos esperando los resultados reales", finalizó.

Es más, la madrina de Carlos, Teresa Siles, pidió a las autoridades investigar también al exnovio de adolescencia que tuvo Diana, ya que conoció que tuvo cercanía con esa persona, sujeto que estuvo preso cuando fue denunciado por el padre de la locutora, ya que en ese entonces ella era menor de edad.





