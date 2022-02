Denuncian cobros irregulares y falta de rendición de cuentas en Módulo Educativo Zaragoza

Escucha esta nota aquí

En medio de reclamos, grabaciones de video y aglomeración, se llevó a cabo una reunión convocada hoy por la Junta Escolar del Módulo Educativo Zaragoza, ubicado en la zona este de la ciudad.

Varios padres manifestaron incomodidad por algunos cobros adicionales, pero además que no se quiera inscribir sin pago adelantado, según manifestó Chela Martínez, dirigente del barrio Santa Lucía Zaragoza, uno de los que se beneficia con la unidad educativa.

"Imposible inscribirse si no se paga adelantado dos meses, se supone que es cero inscripción. Los nuevos están pagando Bs 10 por su derecho de ingreso, el cartón Bs 3, las fotocopias con datos personales a Bs 2. De cuánto hablamos si son más de 500 alumnos en un solo turno, están robando a los vecinos, no dan recibo", dijo.

Molesta en la asamblea de padres, Martínez encaró a las organizadoras, "tenemos derecho a saber, la orden del Gobierno es cero pago, van a tener que rendir. Hay gente que no tiene ni para pagar un mes y no los están inscribiendo", interpeló molesta.

"Se les va a devolver", le respondió la aludida. "Pero por qué tienen que devolver, lo que deben hacer es no cobrar", continuó la discusión.

Según Martínez, tiene pruebas de los vecinos de cobros hasta de Bs 100 cuando dicen que no hay espacio, y aseguró que tiene muchos testimonios de preferencia a quienes pagan más.

Abraham Choque, secretario general del barrio Los Tajibos, y control social de Fejuve, tiene dos niños en ese módulo. Explicó que los padres fueron convocados hoy para que salga la junta del año pasado y se reciba a la entrante, pero dijo que se mantuvieron los mismos del año pasado, lamentó que tampoco de rindió cuentas y que se habló de otros temas, como la cantidad de alumnos que no pagaron, de ítems, etc.

"Nos dijeron que van a subir las mensualidades", se alarmó. Según él, los problemas vienen del año pasado, cuando cobraban tres meses adelantados y subieron el precio de las mensualidades. Dijo que habló con la directora y la junta escolar, y que les cuestionó por qué el incremento, si los chicos pasan clases virtuales.

Dijo que hay malos manejos y que ya se comunicó el año pasado a la distrital, sin que hubiera respuesta. También lamentó que se cargue a los padres el pago al bono de la directora, que corresponde al TGN.

"Solo han pedido plata y no han rendido cuentas. Pidieron Bs 20 para Día del maestro, Día del estudiante, pero no se hicieron los actos. Pidieron Bs 60 para poleras, uniformes, tampoco hubo las poleras, y esa profesora que recibió la plata ya no trabaja, para cuatro libros pidieron Bs 160, a algunos no les dieron, y esa plata la tiene la directora, a mí sí me dieron los libros, a otros padres no, y había reclamos. Para que los padres no reclamen, lo que hicieron fue bloquear el grupo de WhatsApp y solo pueden comentar los administradores", dijo Choque.

El Módulo Zaragoza acoge a los menores de primaria de cuatro barrios aledaños: Las Maras, Los Tajibos, Santa Lucía 1 y 2, pero también recibe a menores de otros barrios. Solo en el turno de la mañana, la mitad de los profesores son pagados por el TGN y el resto por los padres.

Rosa Mano, presidenta de la Junta Escolar, respondió a las alusiones. Dijo que es verdad que no se hizo la rendición de cuentas del año pasado porque los papás no terminaron de inscribir a los niños y que están esperando que culmine este proceso para rendir, probablemente hasta este viernes.

Sobre los cobros de las poleras, dijo que la profesora que recibió el dinero salió de vacaciones y no regresó, que se fue a provincia, y que de igual modo se devolverá ese dinero.

"Es verdad que debía devolverse a los padres, pero les expliqué que primero pagaríamos a los maestros. Nosotros le retuvimos el sueldo a la profesora que recibió la plata de las poleras para la devolución y con ese sueldo cubriremos, pero primero saldaríamos sueldo de maestros y luego viene el reembolso", dijo.



A las denuncias de aumento en la mensualidad, cobro adelantado y cobros extraordinarios a los estudiantes nuevos, aseguró que la mensualidad desde el año pasado es de Bs 30, pero en coordinación con los papás se dijo que se pagarán dos meses anticipados porque hay bastantes progenitores que deben del año pasado.



De los nuevos, explicó que a nadie se le está cobrando más. "A los nuevos se cobra Bs 20 porque el año pasado hubo muchos gastos en el recojo de cartillas, en papeleos de inscripciones y esos Bs 20 van a rendirse", comprometió.



Sobre los dos denunciantes dijo que son los únicos que reclaman y que la señora Martínez no sabe nada del manejo del colegio. "Estuvieron los representantes del distrito municipal 6 y hablamos con ellos, no hay mal manejo como dicen", finalizó.

Lea también PAÍS Defensoría habilita líneas telefónicas para denunciar irregularidades en el proceso de inscripción escolar El personal de la Defensoría recorrerá las unidades educativas para comprobar que no exijan requisitos que no están contemplados en la Resolución Ministerial 001/2022

​