Desde el MAS proponen habilitar 'ventanillas especiales' para atender a los no vacunados

Por: Alba E. Roca

Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresaron su preocupación hacia el grupo de personas que no desean vacunarse contra el covid-19, debido a que no podrán realizar trámites en entidades públicas ni cobrar sus sueldos, salarios y rentas en instituciones financieras. Por esto, plantean que se habiliten una ventanilla exclusiva para la atención de este grupo de no vacunados.

"En las instituciones públicas o privadas, como las entidades financieras, se tendrá que implementar el cobro separado a los no vacunados", indicó el diputado Gualberto Arispe (MAS), según un reporte de Página Siete.

“En los bancos y otras entidades tendremos que hacer una atención aparte para los no vacunados. Posiblemente, va a haber flexibilización. Por ejemplo, no exigir el carnet de vacunación en los bancos para el cobro de sueldos, salarios, rentas y otros”, señaló, por su parte, el diputado Juanito Angulo.



La diputada Deisy Choque explicó que en las zonas rurales hay personas que se resisten a ser inmunizadas y deben hacer diferentes trámites en las entidades financieras, debido a esto se planteará como se flexibilizará la medida.

“Hay personas que no se han vacunado, pero necesitan ir a los mercados, a los centros de abasto, al igual que usar el transporte interprovincial, ya que hay gente en el área rural que se moviliza, pero no está vacunada y tiene que ir a la ciudad a comprar alimentos, semillas, medicamentos. Entonces, se está viendo esta figura y creo que somos un Gobierno, que más allá de todo, escucha al pueblo y va a seguir escuchando”, expresó la diputada Choque.



Estas observaciones fueron presentadas al presidente Luis Arce en una reunión que tuvieron el día viernes con el Consejo de Emergencia, a cargo del ministro de Salud, Jeyson Auza. En los próximos días se informará sobre los cambios en la norma de la exigencia del carnet de vacunación.



