¿El jengibre adelgaza? Lo que deberías saber sobre este alimento

El jengibre es una raíz conocida por sus propiedades medicinales, pues es rica en aceites esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos, lo que otorga un montón de beneficios a la salud. Es de origen oriental y ha sido muy popular en la medicina tradicional china, según un estudio publicado en el Journal of the Medical Association of Thailand. Esta planta medicinal es un antiinflamatorio natural, por lo que ayuda a combatir enfermedades respiratorias, artrosis o problemas digestivos, entre otros.



Un estudio publicado por The National Institute of Health de Estados Unidos, afirma que el jengibre llega a provocar un efecto termogénico que actúa e incide en la quema de grasas.

Como ves, es un hecho que el jengibre, al igual que otros alimentos, es bueno para adelgazar pero no es un alimento milagroso, por lo que si deseas bajar de peso debes llevar una dieta equilibrada, pues tomar una infusión de jengibre después de un atracón de comida no hará que las calorías se anulen



