Enséñales sin batallar con estos consejos

La edad no debe ser una excusa para que los niños y niñas se comporten en la mesa. Ya sea en un almuerzo o en una cena, en casa ajena o en restaurantes, es usual ver comportamientos inadecuados en estos pequeñines. Es importante tener en cuenta que los niños no son adultos y, por lo tanto, no se puede pretender que actúen como tales, pero con unas pequeñas pautas educativas, estos problemas se pueden solventar fácilmente.

Los niños y niñas de menor edad lo único que desean es estar jugando, por eso una buena forma de enseñarles es a través de juegos. Te recomendamos los siguientes.

CAMBIO DE ROLES

El juego consiste en un intercambio de papeles. Crea una situación ficticia durante un almuerzo en casa, con platos y cubiertos. Los niños ejercerán el papel de padres, mientras que los adultos actuaran como lo harían los pequeños: gritando, portándose mal, etc.

Los niños son los que tendrán que corregir los malos comportamientos. El objetivo de este juego es hacer caso a los niños mientras ejercen el papel de adultos; de ese modo, cuando suceda una situación similar, los adultos podrán usar los mismos métodos y ellos asociarán que es la manera correcta de actuar.

DETECTIVE DE MODALES

Éste es bastante sencillo, se trata de corregir y revelar los malos modales que todos tienen en la mesa. Tanto por parte de los adultos sobre los niños y viceversa. Se ganarán puntos por corregir y también se perderán por ser descubierto teniendo malos modales. El ganador obtendrá un premio, a fin de que la motivación sea mayor.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Para hacer este juego divertido, lo ideal es que el adulto haga las preguntas y el niño las responda con una demostración. Así no solo aprenderá la teoría, sino que la practicará. Cada respuesta acertada tendrá un punto y, cuando tenga los suficientes, ganará un premio que puede ser un postre o elegir una actividad.