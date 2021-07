Evo ordenó que se aloje a 2.000 personas en un predio militar para contrarrestar los bloqueos de noviembre de 2019

Escucha esta nota aquí

El expresidente Evo Morales habría ordenado al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, que alojen en un predio militar a 2.000 personas que tenían que llegar a La Paz para contrarrestar los bloqueos registrados en noviembre de 2019.

“Ustedes los alojan”, habría dicho Morales a Kaliman, según la declaración brindada por el excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gonzalo Terceros Lara, en la investigación que se le sigue, junto al almirante Gonzalo Jarjuri Rada, por el caso de supuesto golpe de Estado.

Según parte del documento al que pudo acceder EL DEBER, ante la orden de Morales, el general Kaliman pregunta dónde los alojarían, a lo que el exmandatario agregó; en el coliseo del Cuartel Ingavi.

“El general (Jorge Pastor) Mendieta a esa orden dice: 'Son 2.000, son muchos no caben en el coliseo', a eso Evo Morales se dirige a mi persona y me dice: 'Ustedes tienen un coliseo grande en la entrada del TAM’, lo que contesto: 'hermano Presidente, el coliseo que me dice está a cargo del Ministerio de Deportes', entonces se dirige al ministro (Carlos) Romero y le dice que el ministro de Deportes (Tito) Montaño los aloje”, indica la declaración.

Los dos exjefes militares Terceros y Jarjuri son acusados por los delitos de terrorismo, sedición y organización criminal por los acontecimientos de noviembre (levantamiento ciudadano por el fraude electoral confirmado por la OEA) que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

