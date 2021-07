Investigan presuntos hechos de corrupción y extorsión por pago de cheques en la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

Tres concejales cruceños solicitaron un informe escrito al presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, para que se eleve un informe sobre los posibles hechos de extorsión y cobros irregulares que se habrían realizado para garantizar el pago de planillas adeudadas a proveedores o empresas que prestaron servicios en la municipalidad. La autoridades ediles hace las observaciones a dos meses de la toma de mando del alcalde Jhonny Fernández.

La carta de la petición de informe fue firmada el 2 de julio, por los concejales Juan Carlos Medrano, Federico Morón y Marcelo Vidaurre (Comunidad Ciudadana-Autonomías por Bolivia / C-A), a fin de fiscalizar los pagos que se realizaron en los dos últimos meses. Piden que el informe emerja desde la Secretaría de Transparencia y Prevención de Lucha Contra la Corrupción, al igual que la Secretaría municipal de Equipamiento Social de la Alcaldía.

El concejal Medrano indicó que también verificarán toda la planilla de pagos que se realizó desde el 4 de mayo a la fecha, cuántos cheques se emitieron y a qué empresas se pagaron.

"En esta petición hacemos un detalle para que las secretarías nos pasen información de todas las empresas. No estamos hablando de una persona en particular, sino de cualquier empresa que haya recibido un cobro por parte de la Alcaldía y también queremos saber si hay funcionarios que están denunciados por Transparencia por algún supuesto hecho de corrupción o una irregularidad", precisó el concejal.



Detalló que las empresas serán convocadas para que informen si fueron víctimas de extorsión, aunque por el momento Medrano desconocía si existen denuncias, y en caso de haberse registrado estas irregularidades los procesos irán más allá de Transparencia. No obstante, ya empezaron a rodar cabezas en la comuna.

"Nosotros como concejales estamos haciendo lo que deberían hacer aquellas personas o empresas que han sido extorsionadas por cualquier funcionario de la Alcaldía, pero esto no va quedar solo en la petición, también vamos a pedir el informe de los todos los cheques que se pagaron en los últimos 60 días en la gestión municipal y el nombre de las empresas que recibieron los pagos para llamar audiencias públicas y digan al pleno del Concejo si de alguna manera recibieron o no alguna extorsión", manifestó.