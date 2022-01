La periodista Karla Villarroel sufre un accidente y lucha para salvar su pie y volver a caminar

Escucha esta nota aquí

Sin poder caminar. Así quedó la periodista y presentadora Karla Beahed Villarroel Vaca, después de sufrir un accidente de tránsito la madrugada del pasado lunes. El efecto más grave lo acusa en su pie derecho con un desprendimiento de toda la planta por un corte profundo además de múltiples fracturas y hematomas.

Villaroel se hizo viral en julio de 2021 cuando fue criticada por vender empanadas en sus tiempos libres, a lo que ella refutó que "vergüenza era robar" y no así vendiendo comida. Ahora lucha para salvar su pie derecho y por volver a caminar.

"Las cámaras de vigilancia captan a las 05:12 cuando cruzo por la calle 24 de Septiembre, una cuadra antes de donde ocurrió el accidente. Yo hacía el mismo recorrido todos los días para llegar al canal (de televisión) y cuando estaba una cuadra antes del primer anillo ocurrió el accidente. El chofer de un truffi dice que no me vio cruzar y no le dio tiempo de frenar y chocamos", explica Villarroel.





Producto del impacto entre el vehículo y la motocicleta que manejaba la periodista, ella cayó, perdió su casco de seguridad y quedó tendida en la acera.



"Los hombres en situación de calle en el pico de plancha cerca del primer anillo, fueron los que me ayudaron. Todos ellos se acercaron para levantarme. Les pedí que no me movieran. Incluso, al ver que el chofer del auto quedó en shock y sin reaccionar le pidieron que baje a ayudarme", contó.

"Lo primero que hice después del accidente fue revisar si no me había fracturado algo, no quería moverme, pero ya había visto mi pie abierto. Como pude arrastré mi mochila y saqué mi celular para llamar al móvil del trabajo que a esa hora recoge el personal, y pedí que me ayudaran porque me había destrozado el pie", agregó en su relato.

Villarroel fue evacuada de emergencia a una clínica cercana a la Plaza del Estudiante.

La periodista indica que luego de ser auxiliada sus cosas quedaron en la calle y la motocicleta trasladada a dependencias de Tránsito.

El mismo lunes, Villarroel entró a quirófano y tras más de cuatro horas de cirugía le costuraron la planta del pie. "No podemos hablar de cuántos puntos me han hecho pero son costuras grandes. Tengo mis cuatro dedos fracturados y la parte del tobillo y el talón está afectada", dijo.



Se sometió a una cirugía de más de cuatro horas

Los especialistas que asisten a la joven indican que entre cinco a siete días deben esperar para ver si se necesita hacer algún injerto en el talón, ya que por el daño que sufrió, puede que se torne en necropsia.



"Yo he tenido bastante cuidado porque es una herida que se puede infectar, estoy con medicamentos fuertes para que no se produzca una gangrena. Sé que eso no pasará, en el nombre de Dios", confía.

Asegura que no ha dejado de orar, pidiéndole a Dios que le permita volver a caminar. "Estoy muy positiva, el estado de ánimo me está ayudando, me dicen los médicos que eso es bueno", añade.

El neurólogo le hizo los estudios correspondientes y se descartó daños en la cabeza.

La familia de Karla busca ayuda para pagar las recetas médicas y los estudios a los que está siendo sometida. Sus amigos y colegas realizan actividades solidarias para recaudar fondos.

"A diario una receta cuesta más de 500 bolivianos, sin contar las curaciones y los estudios que me hacen", precisó Karla.

La gente puede contactarse con la mamá de Karla, Beatriz Vaca al 79919461, o para adquirir las rifas solidarias a realizarse este sábado 29 de enero, a los números 69285905 o al 70905127.

