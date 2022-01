"Mateo está sanito, agradezco a la Policía que no durmió por buscarlo", mamá se reencuentra con el bebé raptado en Quillacollo

Escucha esta nota aquí

Más de 12 horas de angustia fueron las que vivió Elsa Vásquez, madre del pequeño Mateo, que fue raptado por una mujer la noche del martes en la plaza Bolívar, en Quillacollo (Cochabamba).

Fueron 12 horas de intensa búsqueda tras activarse el Plan Z, todas las divisiones operativas de Cochabamba lograron localizar a la posible raptora, luego de recibir una llamada anónima del paradero de la mujer con el bebé, pasada las 1:00 de la madrugada.

Es así que a las 08:30 de este miércoles los uniformados acorralaron a la mujer que se resguardaba en una habitación que alquilaba en la zona de Ironcollo. Con autorización del propietario lograron ingresar y hallaron a la mujer con el pequeño de ocho meses de nacido.

"Estoy feliz porque Mateo está sanito, agradezco a la Policía que no durmió toda la noche por buscar a mi bebé", expresó la mamá.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Rubén Lobatón, cargando en sus brazos al bebé recuperado, lo entregó a su madre. "Este es el resultado del trabajo de la Policía. Le vamos a pedir que cuide mucho a su bebé, se lo estamos devolviendo sano y salvo", expresó Lobatón.

Por su parte, la mamá del pequeño Mateo agradeció el apoyo de la población, de los medios de prensa y principalmente de la Policía, quienes se movilizaron y lograron rescatar a su hijo.

"La señora (por la raptora) se acercó a las 10:00 (del martes) diciendo que iba a traer un bono que le iba a dar el Gobierno y que la gente pobre iba a recibir. Me ofreció el bono y ayuda para tramitarlo", contó Elsa.

Relató que todo el día la mujer estuvo cerca del puesto donde vende fundas de celulares en la plaza principal de Quillacollo, pero, en un descuido cuando Elsa dejó a su bebé de ocho meses con su hijo más grande, la mujer aprovechó para raptarlo. "Se quedó todo el día hasta que me fui al baño, dejé a mis hijos y cuando salí ya no estaba mi bebé", recordó.

La mujer que decía esperar todo el día una supuesta reunión para cobrar un bono, no se cansó de velar a que la mamá de Mateo y justo cerca las 20:00 del martes es cuando la raptora se acerca y se lleva al pequeño.

Pero, esta mañana cuando la raptora ya estaba en manos de la Policía, la mujer le decía a la mamá de Mateo que ella no fue la que secuestró a su hijo, acusándo a una supuesta hermanastra. "Me decía que ella no era, sino su hermanastra. Pero yo le dije que la reconocí porque vi clarito su cara", sostuvo la mamá.

Aprehendieron a la mujer de 35 años que raptó al bebé

En el tiempo que la raptora buscaba entablar una conversación con Elsa, incluso le cuestionaba porqué no le tenía confianza; después alzó al bebé en dos oportunidades.



"Quiero la pena máxima para ella, yo voy a seguir con todo lo que corresponda a Ley", afirmó Vásquez junto a su bebé.

Por otra parte, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba aseguró que el trabajo fue arduo, lo que implicó establecer operaciones coordinadas con el resto de los departamentos del país.

"Después de haber realizado el trabajo investigativo y de conocer la noticia (rapto del bebé), aproximadamente las 20:30 del martes se empezó a trabajar de forma coordinada con todas las unidades especializadas operativas", aseguró.

Explicó que cuando recibieron la llamada anónima del paradero de la raptora, donde indicaron que una mujer estaba en poder de un bebé que no cesaba de llorar, realizaron un cerco para evitar que se dé a la fuga.

"En la mañana hemos identificado el domicilio y de esa forma hemos descubierto en una habitación a la mujer de 35 años y al bebé, que gracias a Dios se encontraba sano y salvo", dijo.

La raptora, identificada como Nancy, fue aprehendida y presentada ante los medios de comunicación, quien será puesta ante un juez cautelar. "Estamos realizando las investigaciones para conocer los móviles y conocer qué la impulsó a cometer este hecho", recalcó Lobaton.

