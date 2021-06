Oficialismo denuncia que se utilizaron tres decretos para la compra de gases lacrimógenos

Escucha esta nota aquí

Para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal, investigación que se lleva dentro del caso Murillo, se habrían elevado tres decretos supremos, en fechas diferentes, durante el gobierno de Jeanine Áñez, informó la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Magaly Gómez.

La autoridad nacional, que preside la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, señaló que tras una serie de investigaciones se tiene la información que los decretos 4090 del 3 de diciembre del 2019; 4116 del 12 de diciembre del mismo año y 4168 del 28 de febrero de 2020, validaron la adquisición de los gases lacrimógenos.

Añadió que con el último decreto supremo, el Ministerio de Gobierno solicitó, por medio del Tesoro General de la Nación (TGN), que el Ministerio de Economía y el Banco Central trasfieran poco más de 40 millones de bolivianos para poder realizar la compra.

Por ello, Gómez dijo que las investigaciones deben ser ampliadas a la ex presidenta Áñez y sus ex ministros Fernando López, Arturo Murillo, Iván Arias, Yerko Nuñez, José Luis Parada y la ex canciller Karen Longaric, entre otros.

También señaló que el pasado 12 de mayo envió la petición de un informe escrito al ministro de Gobierno, Eduardo de Castillo, para conocer la función de el ex ministro Murillo en la compra de este armamento no letal.

te puede interesar Santa Cruz Eidy Roca revela que no recibe tratamiento médico post-coronavirus porque la justicia no se lo permite La exministra de salud espera que Dios toque la conciencia de sus acusadores. Permanece en su casa con medidas cautelares que impiden asistir a un centro médico y recibir la atención necesaria. La CPE establece que todas las personas tienen derecho a la salud