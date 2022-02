Padres de familias de Montero toman dirección distrital de educación para exigir el retorno a clases presenciales

Escucha esta nota aquí

"Que pasen clases presenciales desde lunes, qué van a organizar ustedes", dijo el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, en una llamada telefónica con el director Distrital de Educación de Montero, Agustín Flores, luego de que este le pidiera un par de días para que se organice el protocolo de bioseguridad para que los estudiantes puedan retornar a las aulas.

"Escúcheme. director, no depende de usted eso, depende de esa comisión de salud y bioseguridad", recalcó Puma, avalando el regreso a las clases presenciales a pesar de que las autoridades municipales aún no autorizaran esta modalidad en Montero.

Ayer padres de familia de la Unidad Educativa Juancito Pinto amenazaron con tomar el edificio educativo y bloquear la carretera si no se atendía su pedido. Hoy cumplieron la advertencia y procedieron a tomar la dirección educativa.







Los padres piden que sus hijos vuelvan a las aulas porque el nivel de aprendizaje en la modalidad a distancia es mala





Humberto Ocampo, presidente de los padres de familia de la U.E. Juancito Pinto, indicó que al no tener vía libre para que sus hijos ya no pasen clases a distancia decidieron iniciar las movilizaciones. La primera medida fue tomar la Dirección Distrital.

"Yo no decido solo, los padres dijeron claro que no era amenaza la toma de la institución. Había una orden directa del viceministro de Educación y el Distrital dijo que lleguemos a la reunión por tema de bioseguridad, no para coordinar otra fecha. Ahora, no nos movemos de aquí hasta que nos den el visto bueno para iniciar clases presenciales el lunes", manifestó.

Indica que con las clases a distancia, los estudiantes no tienen un buen aprendizaje, además algunos tropiezan con el tema de las pésimas señales para conectarse virtualmente a sus clases y otros no cuentan con los recursos para contar con equipos electrónicos.

En tanto, el director Distrital, mediante contacto telefónico con Puma, recalcó que aún debían organizar las acciones para evitar los contagios de coronavirus, es decir, elaborar protocolos de bioseguridad.

Como respuesta a ello, los padres aseguran que si es necesario realizar mingas de limpieza y orientar a sus hijos a cumplir las medidas de bioseguridad, lo harán, a fin de que las clases sean presenciales.

Otra representante de los padres del colegio Juancito Pinto, María Mamani, indicó que se han realizado varias reuniones y hasta la fecha no consiguen el permiso para las clases presenciales.

"Son los profesores los que no quieren pasar clases, pero los niños en realidad no están aprendiendo prácticamente nada con las clases a distancia", manifestó.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Montero, William Perales, indicó que los municipios son autónomos y pueden tomar decisiones en base a la realidad de su región.

"En Montero no se han autorizado las clases presenciales porque las autoridades tienen conocimiento de los índices de contagio de Covid-19, porque los mismos médicos del municipios han visto que todavía no es conveniente. Aprobar el retorno al aula del 100% del alumnado es un alto riesgo que van a correr los niños", advirtió.



Conminó al viceministro de Educación, Bartolomé Puma, a enviar la autorización por escrito y no como lo hizo, mediante una llamada telefónica. "S i (Puma) ha dado la autorización , que lo haga por escrito, que no se haga de forma verbal. No se pueden dar órdenes por teléfono, es necesario que él se haga responsable por la salud y el riesgo que van a correr los estudiantes", sostuvo.

Señaló que, en caso de incrementarse los contagios en la población estudiantil, si se aprueban las clases presenciales, espera que el viceministro dote de medicamentos y esté presente y presto a brindar el auxilio necesario a las personas que estén en riesgo.





Lea también Edición Impresa COED pide ajustar estrategia de vacunación a escolares para el retorno a clases Mantuvo las restricciones y la circulación de 5:00 a 2:00 hasta una semana después de Carnaval, pero exhortó a las alcaldías a poner mayor esfuerzo en la inmunización en los menores de 18 años para que puedan volver a las aulas