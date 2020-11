Sigue estos consejos para ahorrar energía eléctrica, preparándote para la próxima ola de calor

Escucha esta nota aquí

Desde este sábado y hasta el próximo miércoles, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó temperaturas máximas por el encima de su promedio, con probabilidad de alcanzar 36 a 41 grados en el departamento de Santa Cruz en las provincias: Ichilo, Sara, Santistevan, Warnes, Andrés Ibáñez, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Sandoval, Busch, Chiquitos y Cordillera

Estas altas temperaturas que afectan al departamento repercuten en el consumo de energía eléctrica. Recordemos que, de acuerdo con los datos de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), en octubre se registró un segundo récord de consumo de electricidad en lo que va del año, con 611 megavatios, el primer récord se dio en enero de esta gestión cuando el consumo fue de 700 megavatios.

Para que el consumo no se dispare en los hogares y negocios y repercuta en las facturas hay una serie de consejos que se encuentran en el Manual de Eficiencia Energética de la CRE para ahorrar energía eléctrica. Tome nota y aplíquelos.



Aire acondicionado

-Debes adquirir un aparato con la capacidad suficiente, acorde con las dimensiones del espacio a climatizar.

-Ubica la temperatura de tu aire en 23 o 24°C y mantiene puertas y ventanas cerradas.

-Limpia el filtro de tu aire, por lo menos cada 15 días.

-No te olvides de realizarle su mantenimiento correspondiente.

Iluminación

-La iluminación es el mayor uso de energía en los hogares, representa casi el 30% del consumo, por ello es conveniente tomar en cuenta estos consejos:

-Utiliza focos de bajo consumo, consumen 80% menos y duran 5 veces más.

-Elige las luces fluorescentes, mejor si son de tecnología LED, aunque son un poco más caras, tienen mayor vida útil y menor consumo.

-Durante el día aprovecha al máximo la luz solar y enciende las luces solo cuando sea necesario.

-Utiliza colores claros en las paredes, para aprovechar mejor la luz natural y artificial.

Heladeras

-Es el equipo de mayor consumo debido a su funcionamiento continuo, por eso sigue estas pautas:

-No guardes comida caliente ya que provoca que gaste más energía el equipo.

-Evita abrir la puerta del refrigerador frecuentemente, saca todo lo que necesites de una sola vez.

-Descongela con regularidad para hacerle una limpieza.

-Realiza el mantenimiento correspondiente, revisando el buen funcionamiento del motor y el cierre hermético de la puerta.

-Después de 12 años de uso te recomendamos cambiarla, porque el desgaste hace que consuma el doble de energía eléctrica.

Ducha

-Trata de no demorar tanto tiempo en la ducha, ya que puede significar un alto consumo en tu factura de energía eléctrica.

-Utiliza la modalidad invierno/verano de acuerdo a la estación del año.

Televisor

-No dejes encendido tu televisor, apágalo cuando nadie lo esté usando.

-Ahorra usando el temporizador.

Computadora

-Apaga la computadora y la impresora cuando no la uses, al dejarla encendida todos sus componentes estarán consumiendo energía (CPU, monitor, impresora, etc.).

-Cuando dejes de utilizar la computadora por cierto tiempo, apaga por lo menos el monitor, que equivale a dejar de utilizar un foco de 75 Watts.

Plancha

-Una plancha puede llegar a tener una potencia de 1.500 vatios, y por lo tanto es uno de los electrodomésticos que más energía gasta por minuto de uso.

-Encender varias veces la plancha no es una buena idea debido al alto consumo de electricidad durante su proceso de calentamiento. Vale la pena acumular una cantidad significativa de ropa que permita realizar de una sola vez la acción.

-No seques la ropa con la plancha.

-No dejes encendida la plancha sin que la estés usando. Aparte del riesgo de que pueda ocasionar un cortocircuito o incluso un incendio, también consume bastante energía.

Licuadora

-Evita sobrecargar la licuadora, gastará menos energía y alargará su vida útil.

-No la uses como trituradora.

-Controla que las aspas estén bien afiladas y no estén quebradas, cualquier defecto en las aspas incidirá en que el tiempo para licuar sea mayor y forzará más el motor.

Lavadora

-Es recomendable efectuar los lavados con la capacidad máxima aconsejada por el fabricante, de esa manera reducirá el consumo de agua, detergente y energía, y se alargará la vida del aparato.

-Evita utilizar agua caliente en la lavadora, calentar el agua de la lavadora supone entre el 80 y el 85 % de su consumo eléctrico.

-Usa la cantidad de detergente indispensable, el exceso produce mucha espuma y hace que el motor trabaje más de lo necesario, además que puede crear la necesidad de repetir la operación de enjuague.

-Realiza frecuentemente el mantenimiento del equipo.

Sobre todo es importante mantener los electrodomésticos desenchufados cuando no estén siendo utilizados, ahí se notará el ahorro en el consumo.