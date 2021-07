Suspenden de nuevo la primera sesión constituyente en Chile, esta vez por problemas técnicos

Escucha esta nota aquí

La primera jornada de redacción de la nueva Constitución chilena se suspendió nuevamente este martes, esta vez por problemas técnicos y por no cumplir las medidas de prevención contra el Covid-19.

"Nos encontramos con la sorpresa de que íbamos a estar separados en salas, y que estas salas no estaban interconectadas entre sí con los medios tecnológicos necesarios, quizás una pantalla grande, los micrófonos, etcétera", ha señalado Ingrid Villena, una de los 155 miembros de la Convención Constituyente.

Una declaración similar hizo la presidenta de la asamblea, Elisa Loncón. "Llegamos muy temprano y todavía no se habían iniciado los trabajos (para habilitar las dependencias): las oficinas no están listas, no hay computadores ni impresoras".

La falta de organización llevó a varios constituyentes opositores del izquierdista Frente Amplio (FA) a acusar al Ejecutivo de "negligencia" puesto que, según la normativa, la Secretaria General de la Presidencia (Segpres) es la encargada de "prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero" a la convención.

Este tropiezo se suma a la convulsa sesión inaugural de domingo, que arrancó con mucha tensión y tuvo que ser suspendida durante una hora, después de que varios constituyentes denunciaran represión policial a las afueras del recinto contra un grupo de manifestantes.

En la primera sesión ,en la que esté todo organizado, se prevé discutir una petición de amnistía para los llamados "presos de la revuelta" y el reglamento de la Convención que en nueve meses tendrá que redactar la carta magna. La nueva Constitución sustituirá a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, a la que se ha culpado de las desigualdades sociales que desencadenaron las mortales protestas de 2019.

