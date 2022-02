Uso excesivo de carriles, incumplimiento de horarios e imprudencia de conductores, ponen en peligro a pasajeros en la Bimodal

Escucha esta nota aquí

Un ayudante de una empresa de transporte en la terminal Bimodal murió cuando una flota terminó apretándolo contra otro bus que estaba estacionado en uno de los carriles del área de carga y descarga de pasajeros.

El accidente se registró la noche del lunes al promediar las 21:00, hora donde hay bastante aglomeraciones de pasajeros que buscan abordar los buses que salen a diferentes destinos del país.

Este accidente lleva a las autoridades policiales y administrativas de la terminal Bimodal a observar el comportamiento de algunos conductores que están poniendo en peligro la vida de los pasajeros y de sus mismos ayudantes.

El director del Organismo Operativo de Tránsito, coronel Roberto Pórcel, indicó que se observó que en la Bimodal hay un uso excesivo de los carriles por parte de los conductores y servicios de transporte interdepartamental, por lo cual exigen mayor cooperación y ordenamiento en los predios, en especial a los conductores que ingresan fuera de horario para el traslado de pasajeros.

"El accidente sucede cuando el bus de trans Copacabana MEM, intentaba ingresar al carril de carga y descarga de pasajeros, y por una mala maniobra el conductor llega a colisionar a otro bus, y aprisiona al ayudante de la misma empresa contra otro bus que se encontraba estacionado", explicó Pórcel.

Considera que por esta imprudencia del conductor que intentaba ingresar de prisa a su carril, se lamenta la muerte del ayudante identificado como Edwin Huanca, de 24 años.

"El accidente fue asignado como atropello a peatón con muerte y choque a vehículo detenido", dijo.

Los pasajeros, conductores, vendedores y otros ayudantes que presenciaron el accidente indicaron que el hombre que murió estaba cargando el equipaje, pero el chofer por ganar el espacio a otra flota no se percató de la persona y lo aplastó.

"La flota quería ganar a entrar al carril a otra flota, no se fijó que había un peatón y lo aplastó", dijo un testigo.

"Varias flotas quieren entrar al mismo tiempo como animales, siempre llegan así", reclamó otra persona.

Por su parte, el director de Tránsito de la Terminal Bimodal, Elvis Núñez, indicó que el joven fallecido trabajaba como ayudante de flotas, además, el chofer identificado como Santos Puma Martínez (42) fue aprehendido por la Policía para su investigación, quien será cautelado por el accidente.

"Habían dos buses detenidos y el otro quería entrar al carril para recoger a pasajeros, la causa exacta del hecho está en proceso de investigación.

Núñez señaló que este accidente es un caso particular, pero a pesar de ello insisten en las recomendaciones para que los choferes lleguen por lo menos media hora antes a sus carriles para evitar accidentes, además aseguró que a los conductores se les realiza el test de alcoholemia, se verifica el SOAT del vehículo y que esté en condiciones de viajar.

Por otro lado, el administrador de la Bimodal, Mario Pérez, lamentó la imprudencia del conductor, dice que suelen atrasarse en llegar a su carril y quieren entrar primero al área.

"Ellos (por los choferes) se atrasan y llegan a querer entrar primero, habían dos flotas esperando para que Tránsito los habilite, y por ganar entró y chocó a dos flotas, lamentablemente murió su ayudante", acotó.

Aseguró que es la primera vez que se da este tipo de accidentes, y para evitar que nuevamente ocurra este tipo de hechos sostendrán una reunión con los diferentes operadores y unidades de la Policía para mejorar el control y la señalización en el área de carga y descarga de pasajeros.

"Estamos viendo qué hacer para evitar más accidentes, vamos a colocar reductores de velocidad y ver qué otras cosas mejorar", declaró.

Considera que el accidente fatal se debe netamente a la imprudencia del conductor, ya que si hubiera esperado su turno, no hubiera pasado nada. "Hay una disposición que los choferes deben ingresar con el bus por lo menos 30 minutos antes a su carril. El chofer vino apurado y se metió entre las otras dos flotas y para su mala suerte su propio ayudante quedó atrapado", reiteró.

Pérez, mencionó que en la Bimodal hay seis unidades policiales de control como Tránsito, la Felcc, Felcn, Interpol, Conciliación ciudadana y también el Batallón de Seguridad Física estatal que aportan en seguridad. Además de ellos, el personal de seguridad de la Bimodal. Entre todos prevén coordinar para hacer un mejor trabajo.

En ese sentido, Roberto Pórcel recordó a la población que disponen de la línea telefónica, 78111179, denominada "Tránsito Responde", donde todo usuario o ciudadano que observe una irregularidad en el transporte puede denunciar.

"El ciudadano que observe una infracción por parte de conductores puede hacernos llegar esa información para que citemos al infractor, no solo por llamadas, sino también mediante WhatsApp", dijo.

Aprovechó para recomendar a los conductores el ser responsables a la hora de estar en el volante, evitar distracciones, no usar sus celulares mientras conducen, no olvidar el uso del cinturón de seguridad y a los motociclistas les hace recuerdo de usar su casco. "No está demás insistir en que no deben conducir en estado de ebriedad", apuntó.