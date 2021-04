¡A votar! Carolina Rial necesita de los bolivianos para avanzar en The Voice

Escucha esta nota aquí

Entre más de 80.000 postulantes, el talento de Carolina Rial, de 17 años, conquistó a las estrellas John Legend y Nick Jonas que la seleccionaron para formar parte del reality televisivo de canto The Voice en su edición estadounidense. Hace unos días, Carolina cumplió con la segunda parte de su participación, The Voice Battles, en la que se enfrentó contra ‘Rio’ Doyle, de 16.





La descendiente de boliviana superó esta fase, pero en la próxima, '4-Way-Knockout', necesita de los votos del público para pasar a los shows en vivo.

Rial, nacida en EEUU, pero hija de una boliviana y de un español, y su oponente interpretaron Somebody that i used to know, canción de 2011 del músico australiano Gotye que puso a prueba las cualidades vocales de ambas jovencitas.

Aunque en primera instancia Doyle resultó ganadora, con los votos de Legend y Jonas, el intérprete de All of me utilizó su única chance de salvación en las ‘batallas’ para regresar a Rial a la competencia.

Las valoraciones fueron muy positivas, el ex Jonas Brothers llegó a comparar su voz con la de la estrella Christina Aguilera; mientras que Legend elogió su juventud y confianza en el escenario.

De esta forma, Carolina avanzó a la fase de ‘4-Way-Knockout' y se presentará el lunes, a las 20:00, en el canal NBC. Para apoyarla existen dos formas de votar:



1. Desde la aplicación oficial de The Voice (descargar en App Store), que permite emitir hasta 10 votos por artista, por cada registro de una dirección de correo electrónico.

2. En línea, a través del sitio NBC.com/VoiceVote con las mismas limitaciones de la anterior forma de votación.



La votación se abrirá al inicio del programa, 26 de abril, 20:00, y finalizará el 27 de abril, 7:00.

Mira a Carolina, en el 'ring' de The Voice.