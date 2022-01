Actores Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron de incógnito al cine para ver Spider-Man: No Way Home

Escucha esta nota aquí

Con la locura de Spider-Man: No way home desatada en todo el mundo, los protagonistas de la película no dejan de ser noticia.

El último en aparecer en los titulares fue el actor estadounidense Andrew Garfield que contó una divertida anécdota que sorprendió a sus fanáticos.

Pues la estrella de 38 años reveló que junto a su colega Tobey Maguire fueron al cine disfrazados para ver la película en la que aparecen.

"Me colé en una sala de cine la noche del estreno y miré la cinta con mi gorra de béisbol y mi máscara. De hecho, también estaba con Tobey, nadie sabía que estábamos allí. Fue algo realmente hermoso para compartir juntos", contó el actor al programa estadounidense Entertainment Tonight, aunque no confesó de qué cine se trató. ¿Será que repetirá la hazaña?

Sin duda, Garfield está en un gran momento, ya que acaba de ganar el Globo de Oro a mejor actor en una película musical por su gran papel en Tick, Tick... Boom!, disponible en Netflix.