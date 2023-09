Acusación de agresión sexual contra Russell Brand: víctima revela carta emotiva

"Estoy muy enfadada contigo y conmigo por habernos dejado atrapar en tu mundo narcisista", escribió. "¿Sabes por lo que me hiciste pasar? Mis emociones y mi cuerpo están de cabeza. Me asustaste muchísimo el 1 de julio, pensé que en cualquier situación sería lo suficientemente fuerte como para luchar contra alguien. Pero cuando se trata de alguien que conoces, no esperas que te pongan en esa posición. Me destrozaste por completo", agregó.