Aerosmith cancela conciertos por regreso de Steven Tyler a rehabilitación

Después de 13 años alejado de las drogas, el cantante estadounidense Steven Tyler tuvo una nueva recaída; sin embargo, para tranquilidad de sus fanáticos, acaba de ingresar a rehabilitación de manera voluntaria.





Sus compañeros de Aerosmith informaron a sus seguidores de la situación, a través de las redes sociales. Y es que la banda suspendió su residencia en Las Vegas (EEUU), programada para junio y julio.



"Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años. Después de la cirugía del pie para prepararse para los escenarios y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó e ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación", inicia el comunicado de los roqueros.



"Seguiremos con nuestras fechas de 2022 a partir de septiembre y les informaremos de cualquier actualización tan pronto como podamos", explicaron el resto de los Aerosmith, Joe Perry, John Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford.

"Estamos devastados por haber causado molestias a tantos de ustedes, especialmente a nuestros fanáticos más leales que a menudo viajan grandes distancias para experimentar nuestros espectáculos", finalizaron.

Tyler, hoy de 74 años, tiene un largo historial de abuso de drogas y dos pasos por rehabilitación previos. El primero en 1986, abriendo paso a la época más exitosa de Aerosmith.

Luego vino la recaída en 2009 y su segunda internación, de la que el padre de la bella Liv Tyler salió sobrio hasta hoy.





"Lo que sucede con las drogas es que funcionan al principio, pero no al final. No hay nada más que cárcel, locura o muerte", expresó el intérprete de Houl in my soul en 2019, en una entrevista para la revista GQ.