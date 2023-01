Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por disparar en un rodaje

El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por disparar accidentalmente a la directora de fotografía en el set del western "Rust", dijo un fiscal el jueves.



Baldwin sostenía el revólver Colt 45 durante los ensayos de la película cuando se disparó, matando a Halyna Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director Joel Souza. El hecho ocurrió en octubre de 2021.



La encargada de armas de la película, Hannah Gutierrez-Reed, responsable del revolver que disparó el tiro, también será acusada, anunció la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies.



Si son declarados culpables, ambos enfrentan hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5.000 dólares.



"Después de una exhaustiva revisión de la evidencia y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay evidencia suficiente para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación de 'Rust'", dijo Carmack-Altwies.



"Nadie está por encima de la ley y todos merecen justicia", agregó.



Baldwin, de 64 años, ha afirmado en repetidas ocasiones que el equipo le dijo que el arma no estaba cargada.



La exestrella de la serie televisiva "30 Rock" también dijo anteriormente que no apretó el gatillo, aunque los expertos han puesto en duda esta afirmación.



El abogado de Baldwin, Luke Nikas, prometió impugnar la acusación, que calificó de "terrible error judicial".



"El Sr. Baldwin no tenía motivos para creer que había una bala 'viva' en el arma, o en cualquier parte del set de filmación", dijo.



"Él confió en los profesionales con los que trabajaba, quienes le aseguraron que el arma no tenía balas reales. Lucharemos contra estos cargos y ganaremos".