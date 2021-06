Alejandro Nones: “¿Quién mató a Sara? habla de una familia de México, pero que podía haber sido de Alemania, EEUU...”

Escucha esta nota aquí

La serie mexicana ¿Quién mató a Sara? fue todo un fenómeno en Netflix. El éxito resultó tal que en tres meses estrenó dos temporadas, confirmó una tercera y, además, se convirtió en el mejor estreno de habla no inglesa en la historia de la plataforma en EEUU y fue la más vista en varios países. El actor Alejandro Nones (38), Rodolfo en la ficción, conversó con EL DEBER sobre su papel y lo que se viene.



Llegaste a más de 190 países, ¿qué te parece el alcance?



Es la primera vez que hago un producto original de Netflix y también que salía para el mundo entero. Ha sido una experiencia maravillosa, no paro de hacer promoción, y estoy muy agradecido con todo lo que me está pasando.



¿Empezaron la serie sabiendo que habría una segunda y hasta tercera parte?



Creo que la idea era hacer una primera y ver qué pasaba. Pero, por la pandemia, paramos cinco meses y vieron calidad en el producto y quisieron apostar por la segunda.



¿Qué crees que fue lo que enganchó tanto a la gente?



Lo generoso del género, del thriller, que hace que puedas cambiar todo en un segundo, o no dejar claro nada y al mismo tiempo contarlo todo. Eso está padrísimo. Además, la pandemia hizo que demos oportunidad a contenido de otros lugares. Durante la cuarentena vi cosas turcas, alemanas, coreanas. Es la magia del streaming, tienes el poder en tus manos de decidir lo que ves.



¿Cómo fue ‘ser’ Rodolfo?

Lo que más disfruto de ser actor es el proceso de creación de un personaje. El escritor, ‘Chascas’ Valenzuela, me dijo al inicio que Rodolfo no era mal tipo, sino una víctima de la situación, y que estaba muerto por dentro, tenía 18 años de culpa que no le permitían ser dueño de su vida ni de su voz. Así fui encontrando esa forma característica de hablar, sin aire, porque el aire es vida, y también la tensión en su corporalidad.



¿Sentiste esa carga?



Terminaba agotado, me dolía mucho la espalda por la tensión y el estrés de la interpretación, además de toda la carga emocional que vivía en el set.



Pero, ¿seguirás interpretándolo las veces que te lo pidan?



Yo feliz de contar la historia las veces que sea necesario. Estoy agradecido con el proyecto, con el recibimiento. No había estado en la posición de tener tantas ofertas laborales y opciones y se lo debo a ¿Quién mató a Sara?



Entonces, el efecto artístico fue inmediato...



Antes de hablar con ustedes lo hice con gente de Puerto Rico, India, EEUU y Canadá. La relación del espectador con tu carrera, más allá de un personaje, es primordial y este proyecto es un paso para hacer tangible eso en mi vida.



Y con los ‘followers’...



Han aumentado muchísimo en tres meses. El tiempo de la gente no tiene precio y que decidan invertir un poco de su tiempo en saber de ti, en conectarse contigo, para mí tiene muchísimo valor.



La Reina del Sur estuvo grabando en Bolivia, ¿lo viste?

Claro, Kate del Castillo y Carlos Bolado son amigos. Él me mandó fotos de lugares maravillosos, llenos de hielo. Tengo ganas de ir a Bolivia desde hace mucho.



Antes de que vengas, te veremos en la serie, ¿qué tendrá?



No tengo la menor idea. No dudo que esté llena de emociones, intrigas y vueltas de tuerca que harán ver que lo que pensaban que era de una manera no resultaba así.