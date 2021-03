Algunos títulos que suenan para llegar a los nominados de los Óscar

Escucha esta nota aquí

Al mejor estilo de Hollywood, el suspenso por la lista final de las películas y figuras que competirán por los premios Óscar 2021 se desvelarán hoy ( 9:30) en una transmisión que será seguida por miles de personas en diversas partes del mundo. Pero quiénes llegan cómo favoritos y ¿por qué? es tal vez algo que poco se conoce y aquí se lo contamos.

Casi nadie discute que Nomadland, de Chloé Zhao, parte como favorita a mejor película y en muchas otras categorías. Viene respaldada con el máximo galardón en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

Netflix entra con múltiples opciones, pero no está claro cuántas categorías podrá asegurar. El juicio a los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, es la mejor apuesta contra Nomadland, mientras que La reina del blues, de George C. Wolfe, y Mank, de David Fincher, reúnen todos los elementos necesarios para una nominación a mejor película. Sin embargo, la revista de espectáculos Variety indica que no tienen mucho apoyo entre los votantes de la Academia de Cine.

La que también podría sorprender es The father, de Florian Zeller. Muchos votantes viven en Francia y España, y la versión teatral original de Zeller fue un gran éxito en esos países. No menos expectativas hay por Judas y el Mesías Negro, de Shaka King, que llega con premios a Daniel Kaluuya como mejor actor de reparto en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

Los críticos de cine indican que no hay que perder de vista a Una noche en Miami, de Regina King, que desde su debut en septiembre de 2020 en Venecia ha venido cosechando premios. También suena Promising young woman, de Emerald Fennell, como nominada a mejor actriz por Carey Mulligan y a guion original.

En las categorías de actuación hay mayor incertidumbre, particularmente en la de mejor actriz de reparto, donde solo Olivia Colman (The father) parece tener garantizada una nominación.

Como actor de reparto, además de Kaluuya, Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago) y Leslie Odom Jr. (Una noche en Miami) son favoritos para estar en la gala del 25 de abril.

Para mejor actriz pueden dar la sorpresa Yeri Han(Minari), Sophia Loren(La vida ante sí) y Zendaya (Malcolm & Marie).

Para mejor actor, Delroy Lindo (Da 5 Bloods) es favorito de la crítica, pero pisan fuerte Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari). Y se les suma Mads Mikkelsen (Otra ronda) y Tahar Rahim (El mauritano).