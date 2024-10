Almodóvar, Larraín y Ruizpalacios ponen acento español al AFI Fest de Los Ángeles

El cineasta español Pedro Almodóvar, el chileno Pablo Larraín y el mexicano Alonso Ruizpalacios ponen acento español al AFI Fest de Los Ángeles, que inaugura este miércoles su 38º edición con más de 150 títulos procedentes de 44 países.



El Instituto Estadounidense del Cine presenta este año "una colección de las mejores películas, que incluye una ronda de títulos que se han estrenado en otros festivales de clase mundial, como Cannes y Venecia", dijo a EFE Josh Gardner, uno de los programadores de esta entidad sin ánimo de lucro cuyo cometido es formar nuevos cineastas y promover el cine de Estados Unidos.



El mítico Teatro Chino, enclavado en pleno corazón del Paseo de la Fama de Hollywood, abre las puertas a este evento anual con el estreno del documental sobre el legendario director y compositor estadounidense John Williams, conocido por ser el artífice de las bandas sonoras de películas como 'La Lista de Schindler', 'Indiana Jones', 'Star Wars' o 'Tiburón', entre otros.



El festival de mayor trayectoria de Los Ángeles incluye en su programación 9 películas que compiten por el Óscar a mejor proyección extranjera en la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood, previstos para el próximo 2 de marzo.



También destaca el estreno de 'Heretic', de los directores Scott Beck y Bryan Woods, un suspense sobre dos jóvenes religiosas que se ven envueltas en un misterioso juego en casa de un hombre extraño (Hugh Grant); o 'María', la obra de Pablo Larraín con Angelina Jolie en el papel de la cantante de Ópera María Callas.



La muestra incluye títulos de directores hispanos como 'The Room Next Door' ('La habitación de al lado'), el primer largometraje en idioma inglés del aclamado Almodóvar, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton; o 'La Cocina', el tributo tragicómico de Ruizpalacios a la tras bambalinas de un concurrido restaurante de Times Square.



"Todas estas películas realmente muestran la diversidad general de la región, pero también estas diferentes historias humanas. Y creo que la gente podrá conectarse con ellos sin importar si eres latino o no, porque son historias humanas", indicó a EFE por su parte otro programador del equipo de AFI Fest, Javier Chavez.



El festival clausurará su edición 2024 el domingo 27 de octubre con 'The Shrouds', un suspense dirigido por el cineasta y guionista canadiense David Cronenberg que relata la vida de Karsh (Vincent Cassel), un empresario viudo que construye un dispositivo para conectarse con los muertos dentro de un sudario.