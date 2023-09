Amy Winehouse: recordando a la leyenda de la música en su 40º cumpleaños

La vida de Amy Winehouse estuvo marcada por su talento excepcional y sus luchas personales. Fue encontrada muerta en su departamento de Londres el 23 de julio de 2011, junto a tres botellas de vodka vacías. La forense Suzanne Greenway declaró que su "muerte repentina fue la consecuencia no intencionada" de una gran ingesta de alcohol.

A pesar de sus batallas con las drogas, el alcohol y problemas legales, Amy Winehouse l ogró alcanzar un éxito asombroso en la música con solo dos álbumes de estudio : "Frank" (2003) y "Back to Black" (2006). Esta última producción la catapultó a la fama mundial y la hizo merecedora de cinco premios Grammy en una sola noche, un logro sin precedentes para una artista británica.

Su voz impresionante, capaz de transitar entre géneros como el jazz, el rhythm and blues y el soul, sigue viva en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de sus canciones memorables.

Como homenaje a esta icónica artista, sus padres, Mitch y Janis, compartieron recientemente "In Her Words" (En sus palabras), los diarios íntimos de Amy. Estos escritos ofrecen una visión más profunda de su vulnerable y compleja personalidad, permitiendo a los seguidores conocerla mejor y comprender las luchas que enfrentaba.