Anitta Regresa a los MTV Video Music Awards con "Funk Generation" y una sorprendente colaboración con TXT

La exitosa banda de K-Pop "Tomorrow x Together", conocida como TXT, dejó a sus seguidores emocionados el pasado lunes al revelar un adelanto de su próxima colaboración con la talentosa cantante brasileña Anitta.

El sencillo, titulado "Back for more" , promete ser una mezcla única de géneros musicales que seguramente cautivará a audiencias de todo el mundo.

El lanzamiento oficial de "Back for more" será el 15 de septiembre, pero la emoción no se detiene allí. Se ha rumoreado que TXT y Anitta podrían realizar una presentación conjunta en los MTV Video Music Awards 2023, que se llevarán a cabo el 12 de septiembre en el Prudential Center de Nueva Jersey, Estados Unidos.