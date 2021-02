Aprenda a sacar el cómico que lleva dentro

Escucha esta nota aquí

El actor y comediante Marcos Vecín asegura que todas las personas tenemos sentido del humor, lo que cuesta, agrega, es darse cuenta que uno tiene esa gracia y que puede ser gracioso para otras personas. Es por ello que junto al actor y comediante Maxi Martens han preparado un taller que han llamado Es chiste y en el que brindan las herramientas para incursionar en el Stand Up, género humorístico que ambos cultivan.

El curso, que está abierto a personas de 17 años para adelante, se realizará en el Snack Tía Ñola de la calle Sucre a partir del 2 de marzo.

Pero ¿cómo se saca el comediante que uno lleva dentro? “Además de las ganas de querer hacer humor es aprender a identificarlo, saber qué tiene gracia y buscar las herramientas para que resulte gracioso para otras personas. Entonces en este curso vamos a tratar de sacar esas herramientas que tiene cada persona, afinarlas para crear un rutina y pueda presentarla en escena en el formato de Stand Up”, afirma Vecín.

El comediante indica que el Stand Up no tiene ningún requisito especial, porque se trata de la forma de humor más sencilla que existe. “Que es: una persona que cuenta una experiencia de una forma observacional y humorística de algo que le ha pasado o ha visto en clave de humor. Entonces no es necesario tener una experiencia previa. Tampoco hace falta ser una persona extrovertida e incluso con gente tímida puede funcionar. Cualquiera, teniendo las herramientas adecuadas, puede hacer Stand up y exponer su rutina de humor”, asegura.

El actor también aclara que el ‘standupero’ estructura su rutina de humor de una manera diferente al del cuentachistes. Mientras el segundo relata anécdotas que no ha vivenciado y puede repetir historias de otros, el primero “crea su propia rutina partiendo de sus observaciones y vivencias para crear un universo humorístico propio”

Pero más allá de hacer una carrera artística, sacar el comediante que uno lleva adentro beneficia en otros aspectos de la vida de una persona, por ejemplo contribuye a “adquirir habilidades para redactar ideas, hablar en público, tener una buena oratoria, desarrollar la autoconfianza porque, por ejemplo en el Stand up tu eres el actor, director y guionista. Hasta te puede servir como terapia e incluso te sale más barato”, bromea Vecín.

Es chiste se desarrollará todos los martes y jueves del mes de marzo de 16:30 a 18:30 y concluirá el último domingo del mes con un espectáculo abierto al público que estará a cargo de los participantes del taller.