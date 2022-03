Artistas cancelan conciertos en Rusia en rechazo a invasión de Ucrania

Escucha esta nota aquí

El mundo entero se mantiene en vilo por el ataque de Rusia a Ucrania y, desde el principio y a su modo, diferentes personalidades han tomado una postura.

Desde el frente artístico, Rusia ya siente el repudio general, sus producciones fueron excluidas de festivales de cine y premiaciones y también los grandes estudios cancelaron el estreno de películas en su territorio.

En la misma línea, grupos y cantantes suspendieron shows programados en Rusia en rechazo a la guerra y como muestra de solidaridad a Ucrania.



Uno de ellos fue el trío estadounidense AJR, que canceló un concierto en Moscú programado para octubre; así como los roqueros de Green Day que suspendieron el show del 29 de mayo, en el estadio Spartak igual en la capital rusa.



"Somos conscientes de que este momento no se trata de espectáculos de rock en estadios, es mucho más grande que eso. Pero también sabemos que el rock and roll es para siempre y estamos seguros de que habrá un momento y un lugar para que regresemos en el futuro", dijeron en un comunicado.







Más contundente fue el ex One Direction Louis Tomlinson, que tenía que presentarse en Moscú y Kiev, y decidió no hacerlo en señal de protesta.



"La seguridad de mis fans es mi prioridad y mi pensamiento está dirigido al pueblo de Ucrania y a todos aquellos que sufren esta guerra innecesaria", expresó el intérprete británico.





En la misma línea, la banda Nick Cave and the Bad Seeds sacó a Moscú de su gira, que caería allí el 18 de junio.

"Nuestros pensamientos y amor van a los valientes ciudadanos de Ucrania, a su heroico líder (Zelenski) y a aquellos que sufren esta guerra sin sentido. Estamos con ustedes y con todos aquellos en Rusia que se oponen a este acto brutal y rezamos para que esta locura llegue pronto a su final", publicó el grupo en sus redes.

También declarando su apoyo a Ucrania, el cantante estadounidense Iggy Pop, que sería parte del festival Park Live de Moscú el 10 de julio, anunció en Twitter el retiro de su participación.

"A la luz de los acontecimientos actuales, esto es necesario. Nuestros pensamientos están con los ucranianos y con todas las personas valientes que se oponen a esta violencia y buscan la paz", escribió James Newell Osterberg, su nombre real, en Twitter.







De esta y muchas formas más, el rechazo a los ataques rusos sigue manifestándose en todo el mundo.