Artistas: La más grande resiliencia es seguir reinventándose

El arte nos salva. Muchos ven en las crisis las oportunidades. Y los artistas no son la excepción. Este sector ha sido especialmente uno de los más golpeados por la pandemia, no solo por la muerte de varios de ellos a causa del covid, sino también por la crisis que se ha profundizado a partir de las restricciones y las dificultades de trabajar en esas condiciones.

“Sin duda alguna, la pandemia generó un escenario adverso para todos, pero encontramos la manera de continuar haciendo música para toda la comunidad”, asegura Raquel Terceros coordinadora artística de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra.

El grupo de comedia cantada Mentes Ociosas tenía listo un espectáculo, que se postergó primero por los conflictos de noviembre de 2019 y luego por la pandemia, que hasta ahora no ha podido ver la luz. “Pero no todo es malo: puedo decir con orgullo que en pandemia hemos visto la forma de tener siempre trabajo”, expresa el director del grupo, Miguel Vargas. “La creatividad siempre nos impulsa a buscar nuevas opciones, nuevas formas de contactarnos con la gente. Sobre todo, a repensar nuestra propia realidad y reflexionar sobre lo que estamos viviendo”, añade.

La pandemia le dio a Magenta Murillo una razón más para ser artista. “Me metí en mi mundo y traté de que no me doliera lo de afuera, no sentí jamás miedo ni susto y creo que fue el arte que habito el que me hizo vivir un mundo paralelo”, asegura la artista visual. De esa manera, con museos y galerías cerradas inauguró la primera exposición virtual de Bolivia.

“La más grande resiliencia es seguir reinventándonos, no podemos detenernos, estamos en las trincheras y nuestra lucha siempre fue un mundo que no entiende pero que necesita de los loquitos que son artistas”, agrega.

Ha sido desafiante

Yovinca Arredondo ha vivido una montaña rusa de emociones en las cuales, a veces, los ánimos estaban en lo más alto en su afán de seguir creando y otras veces por el suelo, cuando las restricciones de las autoridades no le permitían avanzar en sus proyectos.

“En este país, la mayoría de los artistas somos profundamente apasionados con lo que hacemos. Trabajamos a pulmón por nuestras convicciones y amores. Si no seguís siendo perseverante y trabajando solo, sabiendo que de las autoridades no tenés ningún tipo de protección, estás frito. Así que, en pandemia he escrito mi tercer libro y una obra de teatro, también estrené una obra infantil y las próximas semanas estreno otra para público juvenil y adulto. Amo lo que hago y creo en lo que hago”, indicó Arredondo.