Artistas y gestores critican a los candidatos tras el foro sobre cultura

Pocas veces los postulantes a algún cargo electivo público se reúnen para hablar de un tema específico, sensible y poco tratado, pero, sobre todo, muy importante, como es la cultura. Las representantes de la Manzana 1 Espacio de Arte tomaron la iniciativa de organizar un debate virtual que se transmitió por su cuenta de Facebook y por la del Grupo Multimedia EL DEBER, el lunes por la noche, entre los candidatos a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

De los siete aspirantes, Rosario Schamisseddine, Roly Aguilera, Adriana Salvatierra, Gary Áñez y Roberto Fernández estuvieron presentes; mientras que Johnny Fernández se conectó tarde al encuentro, sin permanecer en él, y Angélica Sosa no participó.

El debate, de 90 minutos, se denominó El arte importa y fue presentado por la artista Ejti Stih, directora de Manzana 1, y moderado por la comunicadora social Leyla Anas, encargada de la gerencia de este espacio de arte.

Los candidatos fueron cuestionados acerca del porcentaje municipal que se invierte en la cultura, la posibilidad de una alianza entre la alcaldía y los gestores culturales y sus propuestas para la recuperación del centro histórico de la ciudad.

Durante el debate y al finalizarse, las redes sociales se inundaron con los comentarios de artistas que manifestaron su molestia ante la ausencia de algún candidato que valore la cultura y tenga una propuesta para promoverla.

“Es triste el panorama y es más triste saber que no importa quién gane, no hay alguien que tenga una visión para avanzar y siguen pensando que el desarrollo cultural de una ciudad es farándula”, apunta Jhonnatan Tórrez, que lleva 10 años relacionado con el sector.

“Por salud mental, no había escuchado a ninguno de los candidatos hasta hoy. Ahora me doy cuenta porqué no existe una política municipal en arte y cultura. Los políticos no le entienden al tema cultural y esto se nota en sus respuestas. Vergüenza ajena”, también escribe en las redes el escritor Alfonso Cortez.

Decepción generalizada

El actor y director de teatro Porfirio Azogue considera que las respuestas de los candidatos evidenciaron un desconocimiento general del tema cultural y que es una pena que ninguno de ellos entienda como se desarrollan las actividades artísticas.

De igual manera, el filósofo y docente Mario Mercado manifestó que “ningún candidato habló del concepto o significado que tiene la cultura y que es obvio que no les importa este tema porque no genera votos y seguro que seguirá así por mucho tiempo más.

Para el músico Zoran Vranjican los candidatos desconocen el tema. “Hablaron de revitalizar al centro como una solución al arte, cuando es al revés, es el arte quien podría solucionar el problema del centro de la ciudad. Dejaron ver que al sector cultural hay que darles lo que sobra. No entienden que es algo muy importante y vital para la sociedad. Lo que realmente necesita el arte para tener un mercado que genere dinero y aporte a la sociedad, son espacios, políticas claras, facilidades e incentivos”, añadió.