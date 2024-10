Asesora para adaptación de la obra de García Márquez a televisión dijo "no" varias veces

La guionista María Camila Arias dijo este viernes en Nueva York que antes de aceptar ser asesora de guión para la adaptación de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, para una serie de televisión dijo "no" varias veces por "miedo" a la responsabilidad de quedar bien, de no defraudar y como colombiana, porque es la obra más importante de su país.



Arias señaló que la adaptación de la obra del Premio Nobel de Literatura en 1982, que fue un trabajo en equipo entre guionistas y directores a los que asesoró, tomó alrededor de un año y medio antes de que se comenzara la filmación en Colombia para contar la historia de la familia Buendía en el pueblo de Macondo, que representa a Colombia.



"Hablamos, escuchamos ideas, nos peleamos, peleamos con Gabriel de por qué había escrito las cosas de esa manera que hacían más difícil la adaptación", comentó en un foro como parte de la Feria Internacional del Libro, donde contestó preguntas de Daniel Marquínez, director de Proyectos Especiales de la Fundación Gabo, y de la periodista de temas culturales Eugenia Zicavo sobre la adaptación de la obra.



La serie de Neflix, que será trasmitida en español y cuyo estreno será el 11 de diciembre, está compuesta por 16 episodios. Hay escenas que no están en el libro "para darle coherencia" a los capítulos pero no cambian el contexto.



Arias aseguró que fue "un privilegio" haber trabajado en este proyecto y agregó que el gran desafío fue poder manejar la gran cantidad de personajes de la novela de García Márquez (1927-2014) y llevarlos a esos 16 capítulos casi 60 años después de la salida de la novela al mercado (1967), que habla sobre la violencia en Colombia.



"Es la historia de Colombia desde el principio. Creo que García Márquez escribió Cien años de soledad viendo la historia de Colombia, demasiado presente. Narra muchos eventos muy importantes como la guerra de los mil días (que ocurrió entre 1899 y1902), los liberales y conservadores, esa es nuestra historia, eventos de la historia que todavía hoy resuenan en lo que sucede en el país", comentó.



En esta adaptación para la televisión, codirigida por Laura Mora y Alex García, las mujeres tienen un papel destacado, en específico Úrsula Iguarán, la prima y esposa de José Arcadio Buendía. "Úrsula es desde el principio nuestro personaje principal, surgen otros, pero para nosotros ella, más que José Arcadio, es quien lleva a los personajes de la mano", indicó.



"Ella vive el sufrimiento de todos los personajes y le toca sacar a su familia adelante. Es un personaje muy duro que a mí me cuesta por lo dura que es", indicó.



En un aparte, Arias, que ha hecho otras adaptaciones de novelas y escrito guiones, aseguró a EFE que éste ha sido su reto más importante.



También aseguró que lo más difícil del proyecto para el equipo de trabajo fue decidir "qué se queda y qué no estaría (en la serie). Meter la novela en una serie es un proceso que no sólo es el guion, sino que continúa con la edición" y que el espectador quede atrapado (con el producto final) sin necesidad de tener todos los detalles".



Espera que la serie motive a las personas a leer o volver a leer la obra con otra perspectiva.



La serie de Netflix llegará a los más de 260 millones de suscriptores que tiene en 190 países.