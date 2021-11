Baldwin y diseñadora de vestuario de 'Rust' desmienten las acusaciones sobre las condiciones laborales del rodaje

Escucha esta nota aquí

La investigación sobre el disparo que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, en el set de 'Rust' sigue su curso. En medio de todo el revuelo, han trascendido las quejas de varios trabajadores sobre las largas jornadas de rodaje, los fallos en los protocolos de seguridad y las dudosas condiciones laborales.

Alec Baldwin ha querido responder a esto compartiendo un mensaje de la diseñadora de vestuario de la película, Terese Magpale Davis, a través de varios post de Instagram. En ellos, Davis desmiente gran parte de las acusaciones a las que se enfrenta el rodaje, como la falta de representación sindical, lo que dice que es totalmente falso.

La diseñadora ha declarado: "Estoy muy cansada de esta historia. He trabajado en esta película. La historia que se está contando sobre el exceso de trabajo, rodeado por condiciones poco seguras y caóticas es mentira". Asegura que jamás se han hecho más de doce horas y media seguidas, que eso solamente ocurrió una vez y se puede demostrar con los horarios.

También ha querido aclarar que los cámaras sí tenían hoteles, pero que no les habían parecido suficiente y que nunca llegaron a dormir en sus coches. En otras publicaciones, se ha referido a los productores como las personas más cercanas y cálidas con las que ha trabajado, y que estaban muy atentos a las sugerencias de los empleados.

Cuenta que, cuando les preguntó por qué no habían hecho declaraciones, ellos le explicaron que querían esperar para que todos se recuperaran de lo ocurrido.

Ha salido en defensa de la armera de producción, Hannah Gutierrez Reed. Afirma que, aunque no sea la persona con más experiencia del mundo, sí está cualificada para su trabajo. Sin embargo, dice que el error fatal del protocolo de seguridad pudo estar provocado por lo estresado que estaba Dave Halls, el primer ayudante de dirección, ya que iban con retraso. Por otro lado, cuenta que tenían varias reuniones diarias sobre seguridad.

Finalmente, ha mandado este mensaje a todas las personas que cuestionan el rodaje: "Tal vez no seas la persona más indicada para llevar un tridente en una manifestación porque no sabes de lo que estás hablando, ya que tú no estabas allí", y ha asegurado que no permitirá que se use el nombre de Halyna para estas falsas acusaciones.

El accidente ocurrió en el momento en el que Baldwin disparó un arma pensando que era de fogueo y resultó estar cargada de verdad. Hutchins perdió la vida y su director, Joel Souza, resultó herido. De momento no hay cargos contra el actor, pero se está investigando la procedencia de las balas.

