Baterista Taylor Hawkins cumplió el sueño de una niña paraguaya días antes de morir

Escucha esta nota aquí

En medio del aluvión de estrellas que llegó en los últimos días a Latinoamérica, el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, dejó uno de los momentos virales al cumplir el sueño de una fanática paraguaya, de 9 años, que hizo vigilia afuera de su hotel para conocerlo.

Esta semana, la foto del músico estadounidense junto a la niña Emma Sofía circuló en las redes, mismas que en las últimas horas están llenas de condolencias y homenajes a Hawkins que murió el viernes, en Bogotá (Colombia).

Fue el 22 de marzo, en Asunción (Paraguay), donde Emma Sofía, que toca la batería, logró conocer a su ídolo. Según contó en su cuenta de Instagram, desde que supo que Foo Fighters actuaría en el festival Asunciónico se puso en campaña para verlo.

Lamentablemente, el evento se suspendió por las lluvias e inundaciones en Paraguay, pero, antes de rendirse, la menor se instaló batería y todo afuera del hotel donde se hospedaba el artista. Tras interpretar varios temas de la banda y alentada por otros fanáticos, Taylor salió y conversó con su seguidora. Ella compartió la experiencia en la red social.

"Fueron dos meses de mucho trabajo, ensayos, grabaciones de covers y entrevistas para intentar tocar con los @foofighters! Intentamos por todos los medios pero no se pudo así que, después de mucha frustración, llevé a la vereda del hotel mi batería y toqué hasta que me escucharon y salió @taylorhawkinsofficial. Así pude conquistar mi sueño. No alcanzan las palabras para agradecer a todas las personas que me acompañaron durante esta campaña y me mandaron la mejor energía desde todas partes del mundo, ustedes me dieron el valor para hacer esto", apuntó la pequeña junto a los videos y fotos con la estrella que pocos días perdería la vida.

En las últimas horas, la niña y sus padres nuevamente recurrieron a Instagram para expresar su pesar por la trágica noticia, recordando su noble gesto de hace unos días.

"No hay palabras que describan lo que sentimos. Estamos devastados con la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, nuestros pensamientos están con sus seres queridos y fans.

Lo recordaremos por su carisma y el hermoso gesto que tuvo con Emma. Taylor nos dio algo en que creer. Fue, es y será siempre una inspiración", expresaron.